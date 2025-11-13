Ingrediente necesare pentru a pune ghebele la murat

Pregătește 3 borcane mari de 800 de grame și 3 kilograme de ghebe bine spălate și foarte bine curățate. Mai ai nevoie de:

0,5 l oțet

2 linguri mari de sare grunjoasă

1 lingură piper negru boabe

1 lingură muștar boabe

1 lingură ienibahar boabe

2 crenguțe cimbrișor

4 buc foi de dafin

3 căpățâni usturoi

Cum se prepară saramura

Pune la fiert un litru de apă, cu jumătate de litru de oțet și adaugă 20 de grame de sare grunjoasă. După ce a fiert timp de un minut, se adaugă boabele de piper, muștar, ienibahar. După ce stingi focul, se adaugă foile de dafin și crenguțele de cimbru.

Cum se pregătesc ghebele – trebuie fierte în prealabil!

Pentru a pune ghebele la murat, ai nevoie de răbdare pentru a le spăla foarte bine, deoarece este neplăcut să simți fire de nisip între dinți.

Se pune o oală mare cu apă la fiert și se adaugă sare. După ce ai spălat bine ghebele, se pun în apa fiartă și se lasă 15 – 20 de minute să clocotească ușor, apoi se strecoară și se spală iar sub jet de apă rece. Se așază în borcane bine îndesate și se pun căței de usturoi printre ele, pentru un gust mai delicios.

Se toarnă apoi saramura călduță în borcane și se împart la final boabele de piper între cele trei borcane cu ghebe. Se sigilează borcanele cu capace etanșe cât sunt calde și se poate consuma în decembrie, după aproape o lună de la murare.

Ghebele se fierb întotdeauna înainte de a fi gătite sub orice formă… nu se consumă crude și nu se pun crude la saramură. Așadar, nu sări peste etapa de a fierbe ghebele 15 – 20 de minute în clocot ușor. Este foarte important, deoarece pot conține anumiți alcaloizi care provoacă dureri de stomac și au efect diuretic puternic.