Cum s eplantează liliacul

In primul rand, asigura-te ca o sa alegi un loc unde liliacul va beneficia din plin de lumina soarelui. Evita suprafetele unde exista umbra pe timpul zilei, pentru ca acesta nu se va dezvolta in mod corect.

Totodata, daca planuiesti sa plantezi mai multi arbusti, atunci asigura-te ca lasi destul loc intre acestia, pentru a creste corect, dar si pentru a primi destula lumina

De asemenea, liliacul are nevoie de un sol cu un drenaj bun, pentru a evita putrezirea radacinilor. Daca nu stii ce fel de pamant ai, atunci sapa o groapa cu un diametru de 20 de centimetri si o adancime de 30 cm, dupa care umple-o cu apa. In cazul in care apa nu a intrat in pamant dupa o ora, atunci alege alt loc in care sa plantezi liliacul.

Ei bine, liliacul se poate planta primavara si toamna, insa alege perioada cand pamantul este cald si nu inghetat, dar in acelasi timp cand pamantul nu este plin de apa. Ideal este sa eviti plantarea liliacului vara pentru ca este mult prea cald si radacinile se vor dezvolta mai greu.

Atunci cand faci groapa pentru plantare asigura-te ca aceasta este destul de mare pentru a acomoda radacinile. Primul strat de pamant, adica primii 25 cm reprezinta solul roditor, asa ca pune-l in partea dreapta a gropii. Restul de pamant va fi cel de umplutura.

Stratul de pamant roditor trebuie sa ajunga la nivelul radacinilor, in timp ce pamantul de umplutura trebuie folosit pentru umplerea gropilor. Tine minte asta pentru ca liliacul sa se prinda.

Dupa ce ai plantat lilacul ar fi bine sa aplici si un strat de mulci la nivelul solului, pentru ca umiditatea sa se mentine in pamant, dar si pentru a stopa dezvoltarea buruienilor.

Deoarece lilacul nu necesita lucrari mari de intretinere, tot ce trebuie sa faci este sa il uzi atunci cand pamantul de la suprafata este uscat. Nu va fi nevoie sa aplici un ingrasamant, insa daca vrei sa faci asta tine minte sa il folosesti doar primavara.

In cazul in care liliacul nu infloreste abundent, principalele probleme ar putea fi legate de lumina pe care o primeste, dar si de solul care nu este drenat foarte bine. Totusi, si ingheturile tarzii pot afecta mugurii.

