Cel mai bun loc pentru a depozita căpățânile întregi de suturoi este un loc răcoros, uscat și întunecat, dar nu la frigider.

În loc de frigider, optează pentru un loc mai aproape de temperatura camerei. În mod ideal, usturoiul ar fi depozitat undeva la 10-15 grade. Pentru majoritatea oamenilor, cămara este cel mai sigur loc.

De asemenea, dacă poți, alege un loc care să aibă o ventilație decentă. Nu închideți usturoiul într-un sertar mic și nu-l sigilați într-o pungă. Dacă trebuie să-l împachetați, hârtia sau materialele din plasă sunt mult mai bune decât plasticul.

Cum se depozitează usturoiul decojit

Sigilați-l într-un recipient ermetic sau într-o pungă cu fermoar, apoi puneți-l la frigider. Deși poate începe să-și piardă din iuțeală după doar câteva zile, va fi bun de utilizat timp de aproximativ o săptămână.

Cum se depozitează usturoiul tocat

Ai tocat din greșeală mai mult usturoi decât ai nevoie pentru o anumită rețetă? Puteți să-l puneți în ulei de măsline, să-l etanșați într-un recipient ermetic și să îl puneți la frigider pentru a fi folosit în decurs de o săptămână. Nu încercați să îl păstrați mai mult de atât: usturoiul proaspăt în ulei ar putea dezvolta botulism în timp, conform USDA .



