Daca inca nu stiai, anumite fructe nu trebuie pastrate in frigider deoarece aroma si gustul se pot altera, dar in acelasi timp si valorile nutritionale pot scadea. Mai mult, vei grabi si stricarea acestora.

Bananele nu trebuie pastrate in frigider deoarece coaja acestora incepe sa se innegreasca, dar in acelasi timp incepe sa se si usuce. Totodata, daca bananele sunt mai verzi acestea nu se vor mai coace atat de repede daca sunt tinute la rece, asa ca pentru a te bucura de aroma fructelor ar fi bine sa le tii la temperatura camerei.

Evita sa pastrezi la frigider ananasul, deoarece gustul si textura acestuia o sa se deterioreze. Un ananas tinut la frigider o sa inceapa sa se inmoaie, insa daca il tii la temperatura camerei acesta isi va mentine aroma, iar daca este verde va continua sa se coaca.

Acelasi lucru se intampla si daca pui un mango la frigider. Temperaturile scazute o sa incetineasca procesul de coacere, dar o sa afecteze si gustul sau textura fructului. Pe langa asta, fructul poate sa se strice mai repede, fiind afectat de frig, asa ca este posibil sa gasesti pe suprafata acestuia pete de culoare inchisa. Mango se pastreaza cel mai bine la temperatura camerei!

Daca iti place sa consumi avocado, afla ca acesta nu ar trebui pus in frigider. Temperaturile mai scazute o sa ii afecteze procesul de coacere si se va intari, dar in acelasi timp fructul nu va mai fi atat de bun si textura va incepe sa se schimbe. Cel mai bine este sa tii un avocado la temperatura camerei pana ce se va coace foarte bine.

Evita sa pastrezi portocalele in frigider daca vrei ca aceste fructe sa isi pastreze aroma sau prospetimea. Portocalele ce au fost tinute la rece vor fi mai putin gustoase, asa ca cel mai bine este sa le tii la temperatura camerei.

Nici merele nu se pastreaza la frigider pentru ca nu vor mai fi atat de crocante, textura acestora se va schimba si in acelasi timp gustul nu va mai fi acelasi. Pe langa asta, merele care au fost tinute in frigider vor absorbi si diverse mirosuri de la alte mancaruri sau legume ori fructe.

Daca iti place sa consumi piersici sau nectarine, afla ca aceste fructe se pastreaza cel mai bine la temperatura camerei unde se vor mentine zemoase si dulci. Daca le tii la frigider, textura incepe sa se schimbe si nu vor mai fi la fel de crocante, scrie Cumsa.ro