Cercetările cu privire la ora ideală de culcare

Un studiu publicat în 2021 în European Heart Journal, care a analizat datele a peste 88.000 de persoane cu vârste între 43 și 74 de ani, sugerează că adormirea între 22:00 și 23:00 este asociată cu un risc mai scăzut de boli cardiace. Fundația Britanică a Inimii a subliniat însă că această corelație nu dovedește cauzalitate, ci doar o asociere statistică, conform The Guardian.

De asemenea, o cercetare publicată în 2022 în Psychiatry Research de o echipă de la Universitatea Stanford a arătat că statul treaz foarte târziu poate afecta sănătatea mintală. Cercetătorii recomandă stingerea luminilor înainte de ora 1:00 pentru a favoriza odihna adecvată.

Obiceiurile de somn ale tinerilor

Analizele recente arată că tinerii din jurul vârstei de 20 de ani aleg adesea să se culce mai devreme, aproximativ la ora 21:00, și dorm în medie nouă ore și 28 de minute pe noapte – mai mult decât cele opt ore și 47 de minute înregistrate în 2010.

Imaginați-vă că sunteți la piață într-o după-amiază caldă de vară, în căutarea unei roșii perfect coapte: găsiți una - parfumată la tulpină, intens colorată, fără pete, fermă, dar elastică, grea, apoi o aduceți acasă și o aruncați în frigider împreună cu restul produselor compromițând următoarea masă bazată la care ar fi trebuit să vie vedetă, explică, pe site-ul tastingtable.com, Anna Kot, specialist în bucătărie vegană și organizator evenimente culinare vegane.

La sub zece grade Celsius, textura și aroma se estompează

Fiind un fruct climateric de origine subtropicală, roșiile sunt sensibile la frig. Temperaturile sub zece grade Celsius le estompează textura și aroma, precizează specialista:

„Depozitați-le pe un raft, de preferat lângă fructe producătoare de etilenă, cum ar fi bananele, pentru a le ajuta să se coacă. Nu le refrigerați niciodată, cu excepția cazului în care roșiile sunt prea coapte și trebuie să le prelungiți durata de viață cu o zi sau două”.

