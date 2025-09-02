2 kg ardei kapia sau gogoșari roșii

1 kg morcovi

1 kg conopidă

1 kg ardei gras galben sau verde

500 g țelină rădăcină

500 g ceapă albă

1 kg castraveți mai mici

200 g sare grunjoasă (neiodată)

300 g zahăr

1 litru oțet de vin alb de 9%

2 litri apă

2 linguri boabe de muștar

1 lingură boabe de piper

foi de dafin – 2-3 bucăți

frunze de țelină sau mărar uscat.

Mod de preparare

Mai întâi spală toate legumele. Taie ardeii kapia sau gogoșarii în fâșii subțiri. Morcovii se curăță și se feliază rondele fine. Tot în rondele se taie și castraveții.

Conopida se desface în buchețele mici. Ardeiul gras se taie fâșii, ceapa se taie julienne, iar țelina se feliază subțire sau se dă pe răzătoare.

Prepararea saramurii pentru salată asortată de legume în oțet

Într-o cratiță mare pune apa, oțetul, sarea și zahărul. Adaugă boabele de piper, cele de muștar și foile de dafin.

Pune saramura la fiert și las-o să clocotească 2-3 minute, până când sarea și zahărul s-au dizolvat complet.

Într-o oală încăpătoare, pune legumele pe rând și toarnă peste ele saramura clocotită.

Lasă-le să stea în lichid 3-4 minute, apoi scoate-le cu o spumieră într-o tavă mare. Acest pas ajută legumele să-și păstreze culoarea și textura crocantă pe timpul iernii.

Sterilizează borcanele spălate și uscate în cuptor, la 100°C, timp de 15 minute. Așază legumele în straturi colorate: morcov, conopidă, ardei roșu, ardei verde, țelină, castraveți. Toarnă saramura fierbinte peste legume, până acoperă complet conținutul.

Opțional poți pune câteva frunze de țelină sau fire de mărar pentru un plus de aromă. Închide borcanele cu capace noi și curate, înfiletate bine.

Pune borcanele într-o oală mare cu apă (pe fund așază un prosop) și fierbe-le la bain-marie 20 de minute, din momentul în care apa începe să clocotească.

Lasă-le să se răcească lent în apa în care au fiert, până a doua zi. Apoi depozitează borcanele în cămară, într-un loc răcoros, ferit de soare.

Această salată asortată de legume în oțet este bună pentru consum după 3-4 săptămâni, când aromele se întrepătrund perfect.

Salata asortată merge servită alături de friptură de porc sau pui, cartofi la cuptor sau grătare. Este bună de inclus în sandwich-uri reci, pentru un gust dulce-acrișor plin de prospețime.

sursa: Hello Taste