Ce trebuie să știi despre tuia

Tuia este un arbust care nu are mari pretentii de ingrijire si care poate fi plantat atat primavara, cat si la sfarsitul verii, toamna.

Iată cum se plantează și care sunt condițiile necesare pentru aceste plante ornamentale, pe care foarte multă lume le are în curte.

pentru plantarea arbustilor de tuia, trebuie ales un loc insorit sau semiumbrit, de preferat un sol fertil, dar se va descurca bine si intr-un sol calcaros;

la plantare se efectueaza gropi patrate, corespunzatoare marimii radacinilor 25/25/30cm; 30/30/35cm.

puteti adauga si un ingrasamant pentru conifere, presarat pe fundul gropii, apoi se introduce planta si se acopera cu pamant un sfert de groapa;

substatul de plantare se taseaza repetat de 2-3 ori in jurul puietului si se uda cu 2,5-3,5 l apa zilnic timp de 10 zile;

pentru gard viu puietii de tuia se dispun la o distanta de 60-70 cm unul de altul, iar pentru aliniamente la minim 1,5 m unul de celalalt.

Cum se ingrijeste tuia?

Ingrijirea plantelor de tuia se face in perioada sezonului de vegetatie si consta in irigare, administrare de substante nutritive, toaletare si combaterea daunatorilor, pentru a le asigura o viata lunga.

Irigarea - tuia are nevoie de apa o data la doua zile, in timpul sezonului cald. Tineti cont de faptul ca, in primele doua saptamani dupa plantare, tuia va avea nevoie de apa zilnic. Apoi, arbustii pot fi udati o data la fiecare trei zile. Dupa prima luna de la plantare, puteti rari frecventa udarilor la doua pe saptamana, cu conditia ca temperatura sa nu fie prea ridicata. Dupa 6 luni de la plantare, tuia este deja bine inradacinata si nu mai are nevoie de apa in plus.

Fertilizarea - in afara ingrasamantului pentru conifere, care este indicat sa fie adaugat in groapa unde puietul de tuia este plantat, acest conifer nu are nevoie de fertilizare decat daca solul este cu probleme si este lipsit de substante nutritive. Fertilizarea se recomanda a se face primavara devreme, dupa ultimul inghet sau toamna devreme.

Toaletarea - prin taierea coroanei arbustului de tuia se obtine improspatarea frunzisului si se pot corecta unele defecte de forma sau se pot obtine forme deosebite, chiar spiralate. Arborele de tuia se tunde o data la doi trei ani, cea mai buna perioada pentru tunderea acestuia fiind sfarsitul iernii. Daca ati plantat tuia cu scopul de a forma un gard viu, atunci plantele trebuie tunse o data pe an, de obicei la inceputul sezonului cald.