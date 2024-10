La ce temperatură se țin mușcatele iarna

Cand se baga muscatele in casa? Cu toate ca aceste plante sunt destul de rezistente atunci cand vine vorba de temperaturile scazute muscatele te vor anunta singure ca este timpul sa le bagi la interior si sa le protejezi de vremea rece.

Acestea incep sa isi piarda din coloritul frunzelor, iar numarul florilor se va diminua considerabil. Totodata, ghivecele cu muscate se baga in casa atunci cand temperatura medie de pe timpul noptii coboara sub valoarea de 7 grade Celsius.

Inainte de a pune ghivecele cu flori in casa, afla ca acestea trebuie taiate la jumatate. Astfel, pana la primavara muscatele se vor regenera si vor fi pregatite de un sezon cald plin de flori.

Iti recomandam sa arunci ramurile pe care le-ai taiat. Acestea pot fi folosite ca si butasi pentru a da nastere altor plante, insa nu vor fi la fel de frumoase ca planta mama.

Dupa taiere, este indicat sa aplici si un tratament fitosanitar, in acest mod vei tine la distanta bolile fungice, dar in acelasi timp si daunatorii. Urmatorul pas va fi sa uzi plantele foarte bine si apoi sa le muti in casa.

In urmatoarea perioada, muscatele nu vor avea nevoie de prea multa apa asa ca foloseste cantitati mici pentru a le uda. Uda plantele doar atunci cand pamantul este foarte uscat.

Ghivecele cu muscate trebuie puse intr-un loc unde temperaturile nu depasesc valoarea de 18 grade Celsius, insa asigura-te ca le pui undeva la lumina.

Expertii recomanda sa nu punem plantele intr-un loc cu caldura excesiva deoarece acestea vor imbatrani prematur. De asemenea, in anul ce urmeaza acestea nu o sa produca atat de multe flori, conform sursei.