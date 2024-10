Pentru cei ce nu stiu, taierile pe timp de toamna se fac pana la jumatatea lunii noiembrie si asta dupa ce pomii fructiferi au intrat in perioada de repaus vegetativ, adica dupa ce frunzele au cazut.

Totusi, nu este recomandat sa faci toaletarea pomilor daca temperaturile scad sub valoarea de 5 grade Celsius. In caz contrar, este posibil ca pomii fructiferi sa fie afectati de inghet si productia sa scada semnificativ in anul ce urmeaza.

Daca temperaturile din zona in care locuiesti au scazut sub 5 grade Celsius iti recomandam sa amani taierile si sa le lasi pentru primavara. Pomii au nevoie sa se refaca, asa ca in sezonul cald vor avea tot timpul necesar.

Foarte important este ca uneltele pe care le folosesti pentru taieri sa fie bine ascutite, dar si sterilizate. Astfel, eviti sa faci rani suplimentare atunci cand tai ramurile, dar in acelasi timp eviti si raspandirea bolilor in livada. Este recomandat sa folosesti alcool sanitar pentru a dezinfecta uneltele atunci cand te muti de la un pom la altul.

Ziua aleasa pentru a taia pomii fructiferi trebuie sa fie lipsita de precipitatii si vant. Dupa taiere se aplica si o stropire, asa ca trebuie sa te asiguri ca tratamentul va fi eficient.

Taiere pomi fructiferi toamna. Cum sa faci asta si de ce este necesar

Primul pas cu care vei incepe va fi sa indepartezi ramurile rupte sau uscate. De regula, acestea reprezinta un focar de infectie, deoarece pot fi afectate de boli.

Dupa taierea ramurilor uscate sau rupte vine randul indepartarii celor care au crescut haotic sau in interiorul coroanei. Ramurile din interiorul coroanei ingreuneaza circulatia aerului, asa ca favorizeaza dezvoltarea bolilor fungice.

De asemenea, daca tai ramurile crescute in interiorul coroanei cele care raman au parte de mai multa lumina, iar asta inseamna o productie mai buna de fructe.

Daca o sa tai ramuri cu un diametru mai gros de 5 centimetri, atunci nu uita sa folosesti un mastic special pentru a acoperi ranile provocate. In caz contrar, se pot instala boli la pomii fructiferi.

Nu uita nici de taierea acelor ramuri care pornesc de la baza trunchiului si care mai sunt numiti consumatori. Va trebui sa stopezi dezvoltarea acestora, deoarece nu fac decat sa foloseasca seva pomilor si nu produc fructe.

De ce trebuie toaletați pomii toamna

Avantajele taierilor de toamna sunt multiple. Reduci rezerva de boli si daunatori deoarece vei distruge o parte din adaposturi, dar in acelasi timp pomii fructiferi au timp sa se refaca pana la primavara.

Dupa ce ai efectuat taierile este recomandat sa faci si o stropire la pomii fructiferi folosind sulfat de cupru sau piatra vanata. Totusi, tine minte sa nu aplici un tratament cu concentratie mai mare de 5%, va trebui sa utilizezi maximum 300-500 de grame de sulfat de cupru pentru fiecare 10 litri de apa.

Tratamentul se aplica doar daca temperaturile pe timp de noapte raman pozitive. Mai mult, asigura-te ca solutia ajunge si in scoarta pomilor fructiferi, deoarece vei elimina formele hibernante ale daunatorilor.

sursa: Cum sa