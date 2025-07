Sporul casei este una dintre cele mai populare plante anuale, datorită florilor lor abundente și viu colorate și capacității lor de a crește în zone umbroase. Florile standard de sporul casei vin într-o varietate de culori, inclusiv alb, roșu, roz, violet, coral, violet și galben.

Iată cum trebuie îngrijită corect această plantă, pentru a te putea bucura de frumusețea ei mult timp!

Lumina. Creste si se dezvolta corespunzator in locurile umbrite, deși preferă lumina, nu trebuie așezată direct în soare.

Temperatura. Este o specie destul de sensibila la temperaturile ridicate, astfel, plantele pot capata un aspect ofilit, in perioadele calduroase, prelungite. Acestea isi capata aspectul normal dupa udare. Pentru o crestere si inflorire optima are nevoie de o temperatura de 18–20 °C, iar in timpul iernii, aceasta nu trebuie sa scada sub 13 °C.

Solul. Prefera solurile/substratul care asigura un drenaj bun, fertile, cu un pH usor acid (6,0 – 6,5). Drenajul corespunzator al apei este esential, intrucat aceasta specie are nevoie de udari frecvente pe parcursul perioadei de vegetatie, de aceea, apa nu trebuie sa balteasca.

Udare. Se recomanda ca udarea sa se realizeze in mod regulat, astfel incat substratul/solul sa se mentina reavan.

Fertilizare. Pentru o inflorire prolifica, acesta are nevoie de un sol/substrat bogat in elemente nutritive. Astfel, imediat dupa plantare, se recomanda administrarea unor ingrasaminte echilibrate, care au rolul de a stimula inradacinarea. Ulterior, pe parcursul perioade de vegetatie, pentru a le asigura dezvoltarea si pentru a sustine procesul de inflorire, este indicata administrarea regulata a ingrasamintelor special formulate pentru plante cu flori.