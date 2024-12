Una dintre cele mai populare plante de apartament, feriga, are un dublu rol pentru care este aleasă de majoritatea românilor pentru a le mobila locuința, deginul și purificarea aerului. Casa va avea un aspect salbatic așadar plin de viata. Aceste plante sunt iubitoare de umezeala si umbra. Ele va vor rasplati cu mult oxigen, imbunatatind considerabil atmosfera camerelor in care vor fi depozitate.

Ferigile de interior sunt plante care se adapteaza bine la conditiile din interiorul locuintei, chiar si in timpul iernii. Ele nu necesita multa lumina directa a soarelui si prefera mediile umede, ceea ce le face ideale pentru aceasta perioada a anului. In plus, frunzele lor verzi si dese contribuie la crearea unui mediu placut si relaxant in casa ta.

Udare si umiditate

Feriga este o planta destul de pretentioasa asa ca solul trebuie testat si udarea adaptata la conditiile din apartament si la nivelul de lumina.

Prefera udari mai dese, insa fara a pastra solul imbibat in apa. Totusi, solul nu trebuie sa se usuce complet, acest lucru ducand de obicei la uscarea destul de rapida a plantei. Pe de alta parte, nu trebuie sa lasam niciodata apa in farfurie sau in masca deoarece un exces de umezeala duce la putrezirea plantei si, in final, la moartea acesteia.

De obicei udam planta o data sau de doua ori pe saptamana in lunile de vara si o data sau la doua saptamani in cele de iarna, indicat fiind sa testam solul cu degetul inainte de udare.

In ceea ce priveste umididatea, putem merge pe premisa cu cat mai mare cu atat mai bine. Feriga prefera o umiditate ridicata care sa semene cu mediul ei natural, undeva la peste 50%, simtindu-se confortabil si la 80%, desi acest numar este greu de atins intr-un apartament. Daca nu o putem aseza in imediata apropiere a unui umidificator, putem pozitiona in jurul ghiveciului recipiente cu apa si pietre ce vor creste umiditatea.

Sol

Solul trebuie sa fie unul bogat in nutrienti, cu suficienta materie organica dar in acelasi timp sa permita excesului de apa sa se dreneze. O noua provocare in cresterea acestei plante fiind balanta potrivita intre nutrienti si drenaj- greu de gasit, dar nu imposibil.

Fertilizare

Deoarece prefera un sol bogat in nutrienti, in lunile de vara este recomandat sa se fertilizele o data pe luna, de preferat cu un fertilizant lichid si putin diluat. Atentie! Trebuie sa va asigurati ca solul nu este uscat inainte de turnarea fertilizantului (daca acesta este unul lichid) deoarece o concentratie prea mare poate arde radacinile.

Lumina

Feriga prefera un loc cu lumina puternica< insa indirecta. Probabil ati ghicit.. si aici balanta este una fina. Lipsa luminii suficiente va duce la o planta cu frunze rare, distantate unele de altele si cu un aspect sters, in timp ce razele directe ale soarelui vor arde frunzele, lasandu-le uscate si maro pe margini.

Temperatura

Cum am mentinat mai sus, ferigile pot rezista la temperaturi mai inalte in cazul celor ce povin din medii exotice, sau sunt mai tolerante cu temperaturile joase in cazul celor din zone temperate.

Pentru a fi intr-o marja buna, incercati sa le mentineti o temperatura intre 20 si 25 de grade, cu un maxim de 30 si suficienta umiditate.

Probleme si daunatori

Cele mai intalnite probleme sunt cauzate de apa si umiditate. Apa in exces duce la vestejirea frunzelor si putrezirea radacinilor, in timp ce uscarea completa a solului va duce in scurt timp la pierderea ferigii.

Umiditatea isi are si ea rolul sau, asa ca prea putina va duce plantaspre un aspect uscat, fara luciu, iar frunzele vor cadea destul de usor la atingere.

Cand vine vorba de daunatori, ele pot fi afectate de cei comuni plantelor de apartament cu mentiunea ca umiditatea crescuta si umezeala constanta a solului pot duce la aparitia fungilor.

Inmultire

Aceste plante se pot inmulti prin doua mari metode.

Prima consta in separarea plantelor cu tot cu radacina, acest lucru fiind la indemana cand planta se muta intr-un ghiveci mai mare. Plantele rezultate se pot replanta in ghivece separate si vor trebui udate foarte bine dupa aceasta operatiune.

O a doua metoda de propagare este prin spori. Ca toate tipurile de feriga, acestea nu produc seminte ci spori ce se regasesc pe spatele frunzelor plantelor adulte.

Acesti spori pot fi colectati, pusi intr-un ghiveci nou si udati din belsug. In cateva zile, deasupra solului va aparea ceva asemanator unei alge verzi, care in final va da nastere noilor plante.