Indigestia

Cand ai senzatia de indispozitie digestiva, durere de stomac sau balonare, atunci sigur putem spune ca ai o digestie dificila. De cele mai multe ori aceste simptome nu au o cauza organica, iar specialistii cred ca s-ar putea datora absorbtiei lente a hranei in stomac sau unei sensibilitati excesive a peretilor acestuia.



Cum sa eviti digestia dificila?

Fii atenta la alimentele care crezi ca iti agreveaza aceste simptome si elimina-le din alimentatie; mananca putin si des pentru a nu incarca sistemul digestiv; mesteca bine si evita consumul alimentelor reci sau fierbinti.



Care este remediul natural recomandat?

Infuziile de menta, cimbru, busuioc sau anason sunt foarte eficiente in simptomele de digestie dificila.

Arsuri stomacale

Hiperaciditatea stomacala se manifesta sub forma unei senzatii de arsura, ce poate porni chiar din zona sternului. Desi remediul traditional pentru tratarea acestei afectiuni este medicamentul antiacid, totusi acesta nu se recomanda pe timp indelungat, deoarece exista pericolul distrugerii echilibrului acido-alcalin al stomacului.



Cum sa eviti arsurile de stomac?

Incearca sa duci o viata cat mai relaxata, fara stres. Practica relaxarea in momentele tensionate si evita situatiile limita, care pot produce anxietate; mananca incet si mesteca bine; nu bea apa in timpul mesei; evita grasimile si alimentele condimentate sau picante; redu sau elimina consumul de tutun si cafea; evita constipatia; nu lua medicamente care au in compozitie acid acetilsalicilic, deoarece pot ataca mucoasa gastrica.



Care este remediul natural recomandat?

Bea cate o cana de infuzie de frunze si flori de musetel (proaspete sau uscate) dimineata si la pranz, timp de mai multe saptamani. Este un excelent antidot impotriva arsurilor de stomac.

Flatulenta

Este foarte normal ca in timpul mesei sa tragem aer in stomac si propria noastra digestie sa genereze gaze. Dar cand aceste gaze nu se pot elimina, se produc tulburari stomacale ca aerofagia sau meteorismul.



Cum sa eviti flatulenta?

Respira pe nas, mesteca bine si evita excesul de lichide in timpul meselor; evita constipatia; nu consuma alimente flatulente sau care favorizeaza fermentatia, cum ar fi legumele uscate, ridichile, ceapa, conopida sau varza, painea, pastele si cartofii; executa zilnic exercitii abdominale pentru a-ti dezvolta musculatura; dupa ce mananci, fa o mica plimbare chiar si prin casa; combate anxietatea si stresul prin momente de relaxare.



Care este remediul natural recomandat?

Cea mai potrivita este infuzia de seminte de anason sau marar, care se lasa intr-o cana cu apa clocotita. Rezultate excelente se pot obtine si cu patrunjel sau morcovi proaspeti, deoarece inhiba fermentatia din stomac.

Remedii utile contra digestiei lente cu ceaiuri digestive

Ceaiul digestiv poate fi cea mai buna varianta in cazul digestiei lente. Exista o multime de optiuni pentru ceaiurile cu efect carminativ. Iata care sunt:

-Infuzie de busuioc (30 g frunze), cimbru (10 g frunze), cimbrisor (10 g frunze), anason stelat (30 g fructe). Puneti 30 g amestec intr-un litru de apa clocotita, lasati la infuzat 10 minute. Beti 3 cani pe zi, dupa mese, pana la ameliorare.

-Decoct de lemn dulce (60 g frunze) si veronica (100 g planta intreaga). Puneti 30 g amestec intr-un litru de apa rece, fierbeti 10 minute, lasati la infuzat alte 10 si apoi strecurati. Beti 3 cani pe zi, dupa mese, pana la ameliorare, conform sfatnaturist.