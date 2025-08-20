Afacerea microbuzelor școlare cumpărate la sume uriașe revine în atenția publică. Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a anunțat declanșarea a trei anchete în urma suspiciunilor privind achizițiile de microbuze electrice finanțate prin PNRR, acolo unde notele de plată sunt de două sau chiar trei ori mai mari decât prețurile de referință stabilite de Uniunea Europeană.

Prețuri greu de justificat

În timp ce Bruxelles-ul arată că un microbuz electric ar trebui achiziționat la un cost aproximativ de 90.000 de euro, în România facturile depășesc cu mult acest prag. În unele contracte, prețul a urcat până la 241.000 de euro pentru un singur microbuz. Practic, diferența arată că autoritățile au aprobat plăți dublate sau chiar triplate pentru același tip de vehicul, cu toate că banii provin din fonduri europene destinate educației și modernizării infrastructurii școlare.

Achiziția microbuzelor electrice, blocată la Buzău: CJ solicită suspendarea contractului

Precedentul de la Bihor

Coincidență sau nu, același tip de achiziție s-a regăsit și la nivel județean. Anul trecut, Ilie Bolojan, pe atunci președinte al Consiliului Județean Bihor, a aprobat cumpărarea a 25 de microbuze electrice în valoare totală de peste 30 de milioane de lei. Asta înseamnă un cost de aproximativ 1,2 milioane de lei pentru fiecare microbuz, echivalentul a circa 241.000 de euro. Prin comparație, Uniunea Europeană susține că valoarea corectă ar fi trebuit să se situeze la 90.000 de euro, de aproape trei ori mai puțin.

„Consiliul Judetean Bihor a lansat licitatia pentru achizitia de microbuze scolare electrice destinate transportului elevilor din judetul Bihor. Vom achizitiona 25 de microbuze, cu o valoare totala de peste 30 de milioane de lei. Termenul pentru depunerea ofertelor este 27 august 2024. Finantarea este asigurată din fonduri europene, prin PNRR. In acest program sunt eligibile consiliile judetene, prin intermediul cărora, în parteneriat cu primäriile, scolile vor fi dotate cu microbuze electrice. Pentru a putea accesa aceastã finantare, au fost incheiate parteneriate cu 25 de primării din mediul rural. În fiecare comună va fi transferat câte un microbuz electric pentru transportul elevilor. În perioada următoare vom lansa licitatia pentru alte 22 de microbuze scolare electrice, printr-un proiect derulat de Administratia Fondului pentru Mediu, cu finantare guvernamentală”, scria Ilie Bolojan pe Facebook pe 2 august 2024, la scurt timp după ce câștigase al doilea mandate de președinte CJ Bihor (iunie 2024).

Interesant este că firma de la care au fost cumpărate microbuzele, adică beneficiarul direct al supralicitării, este aceeași Aveuro International SRL, cea care a câștigat licitațiile pentru microbuze electrice în 60% din județe. Compania a avut anul trecut un profit net de 68,7 milioane de lei, de 15,6 ori mai mare decât rezultatul din 2023 (1.462%), la afaceri de 255,6 milioane de lei, în creștere de 6,7 ori (566%).

CJ Mureș vine cu explicații în scandalul achiziționării microbuzelor electrice pentru elevi