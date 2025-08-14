CJ Buzău are în implementare un proiect prin care urmărește dotarea unităților de învățământ cu microbuze electrice, proiect finanțat prin PNRR și încheiat cu Ministerul Educației. Microbuzele electrice sunt destinate unui număr de 61 de comune, 35 dintre ele, între care Bisoca, Bozioru, Cătina, Chiojdu, Gura Teghii, Lopătari, Sărulești, Vintilă Vodă sau Zărnești aflându-se în zone izolate, defavorizate, cu marginalizare medie sau severă.

Conform CJ, valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 35.905.346,40 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 30.172.560,00 lei, valoarea TVA aferentă este de 5.732.786,40 lei.

''În cadrul proiectului, în urma derulării procedurii de achiziție publică, s-a încheiat contractul de furnizare microbuze electrice (...) Valoarea totală a contractului este de 61.701.500,00 lei (TVA inclus) din care: 51.850.000,00 lei (valoare fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 9.851.500,00 lei. Perioada de implementare a proiectului este 13.09.2023 - 30.09.2025. CJ Buzău a solicitat Ministerului Educației prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025, întrucât a fost identificată o nouă sursă de finanțare europeană, prin Programul Regional Sud-Est, prin care să fie asigurată contribuția ce revenea în sarcina UAT Județul Buzău, respectiv 30.512.739,60 lei cu TVA. De asemenea, în data de 12 august, UAT Județul Buzău, în calitate de achizitor, a notificat ofertantul câștigător despre intenția de suspendare a executării contractului până la data de 01 octombrie 2025. Contractul de furnizare microbuze este un contract în derulare, nu s-a făcut recepția microbuzelor și nu s-a efectuat nicio plată'', a transmis, pentru AGERPRES, CJ Buzău.

Potrivit administrației județene, anterior, la licitația pentru atribuirea contractului s-a prezentat o singură societate. Comisia de licitație din cadrul CJ Buzău a respins oferta depusă în două rânduri, însă atât Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), cât și Curtea de Apel Ploiești au dat câștig de cauză ofertantului.

''De asemenea, dorim să facem următoarele precizări referitoare la procedura de achiziție publică: Comisia de licitație din cadrul CJ Buzău a respins oferta depusă (...) de două ori, astfel: în etapa de evaluare tehnică. Ofertantul a contestat decizia Comisiei de evaluare la CNSC și i-a fost admisă contestația. În etapa de verificare a experienței similare - ofertantul a contestat din nou decizia la CNSC și i-a fost admisă. CJ Buzău a atacat și în instanță, la Curtea de Apel Ploiești, cele două decizii CNSC, dar ofertantul a avut câștig de cauză, decizia fiind definitivă'', informează CJ Buzău.

Instituția mai arată că prețul pentru un microbuz electric în cadrul contractului este de 850.000 lei, fără TVA, aproximativ 1.000.000 lei cu TVA.