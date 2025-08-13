În iulie 2024, Consiliul Județean Bihor a cumpărat 25 microbuze electrice, cu 913.000 de lei fără TVA pentru fiecare autovehicul, la un preț de 3 ori mai mare decât cel afișat de producător. La acea vreme instituția era condusă de Ilie Bolojan.

În iulie 2025 au fost cumpărate alte 8 microbuze electrice, de la aceeași firmă controversată. De data aceasta, la un preț mai mic, de 713.000 de lei fără TVA.

Consiliul Județean Bihor a lansat în primăvara acestui an o altă licitație pentru 22 de microbuze electrice pentru elevi. Înscrisă la licitație este aceeași firmă, însă procedura nu a fost încă finalizată.

Cazuri de microbuze cumpărate la suprapreț întâlnim în mai multe locuri din țară.

La Iași, spre exemplu, pentru un microbuz școlar s-a plătit și suma de peste 200.000 de euro. La Brașov, suma a ajuns la 150.000, totul în contextul în care un singur microbuz electric școlar ar fi trebuit să coste cel mult 90.000 de euro.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare că va trimite corpul de control. Vor fi verificare procedurile, prețurile plătite și criteriile tehnice. Dacă va fi cazul, anunță Dragoș Pîslaru, va fi sesizat și Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi.

Compania care a încasat bani din PNRR și a livrat autovehiculele în mai multe zone din țară, inclusiv în Bihor, este singura care s-a încadrat în cerințele din caietul de sarcini. Documentul arată că un astfel de autovehicul nu trebuie să aibă lungimea maximă de 6,8 metri. De altfel, o altă firmă a contestat fără succes această prevedere, cu mențiunea că majoritatea microbuzelor de pe piață au între 6,8 și 7,5 metri.

Jurnaliștii scriu că firma care a livrat microbuze la prețuri chiar și duble față de cele din piață este controlată de Vlad Papuc, fiul Rodicăi Papuc, fost consilier județean PNL Prahova. Administratorul firmei se apără și spune că achizițiile au fost legale, iar „valoarea estimată a fiecărei achiziții a fost stabilită de autoritatea contractantă”.