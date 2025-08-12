Informații halucinante ies la iveală legat de cum sunt cheltuiți banii publici. O firmă din Prahova a câștiga licitația pentru livrarea microbuzelor electrice școlare în peste 60% din județele din țara noastră.



Un singur microbuz ar fi trebuit să coste cel mult 90.000 de euro, cu toate costurile aferente, însă a fost cumpărat cu aproape 200.000 de euro.



Cel mai mult s-a întâmplat lucrul acesta în Iași și Brașov. În Brașov, spre exemplu, un singur microbuz a fost achiziționat cu aproape 150.000 de euro, fără TVA, asta în contextul în care prețul pentru un astfel de microbu electric ar fi trebuit să ajungă la cel mult 90.000 de euro.



Comisia Europeană calculase că ne ajung 250 de milioane de euro - pentru că vorbim de bani din PNRR - să cumpărăm 32.00 de microbuze. Țara noastră a achiziționat până în acest moment 1300 de microbuze și asta pentru că prețurile au fost umflate la aproape 200.000 de euro.

Mai mult decât atât, mama patronului care a câștigat aceste licitații este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova, o apropiată a lui Iulian Dumitrescu, susțin surse citate de Realitatea PLUS.