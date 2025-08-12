”Nu putem vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor noștri dacă banii europeni sunt folosiți incorect sau chiar furați.

Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR.

Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziţii: procedurile, preţurile plătite, criteriile tehnice şi modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene. Voi solicita clarificări imediate autorităţilor implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecţii financiare şi, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de Laura Codruţa Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a autorilor infracţiunilor împotriva bugetului UE”, a declarat ministrul, într-un mesaj postat pe Facebook.

El a subliniat că fondurile europene sunt un bun public şi fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent şi în interesul oamenilor.