Cu ce să hrănești porcii pentru o carne de calitate

Cum obţineţi grăsimea albă şi la de ce lucruri trebuie să țineți cont în porcului înainte de sacrificare, pentru a obține o carne de calitate și grăsime pe măsură.

Porumbul are ponderea cea mai mare dintre cereale în alimentaţia speciei suine, respectiv 40-60% din raţia zilnică. Trebuie utilizat sub formă măcinată, de granulaţie medie, cu excepţia purceilor sugari unde trebuie să fie fină spre medie, scrie revista-ferma.ro.



Orzul este considerat, pentru multe ţări europene, ca furajul cel mai adecvat pentru hrănirea porcilor. În hrană se administrează numai sub formă măcinată, cu granulaţia medie. Porcii hrăniţi cu orz produc carne şi grăsime cu calităţi foarte bune şi cu conservabilitate ridicată. Totuşi, hrănirea suinelor cu proporţii ridicate de orz poate produce ulcere gastrice, mai ales când granulaţia făinii este mare, scrie aceeași sursă.

Orzul nu se recomandă însă pentru îngrășarea porcului, deoarece reduce din calităţile grăsimii şi chiar ale cărnii”,conform specialiștilor.

.Ovăzul, grâul, secara, sorgul, soia şi mazărea sunt alte categorii de furaje concentrate, care pot influenţa în mod semnificativ performanţele de producţie, calitatea carcaselor şi a cărnii, sănătatea animalelor, precum şi rentabilitatea fermei.

Tărâţele de grâu sunt utilizate fie ca atare, fie în componenţa nutreţurilor combinate, la toate categoriile de suine, inclusiv la porcul gras. Ele au un conţinut moderat în proteine, iar faptul că au conţinut mai ridicat în fibre, asigură un tranzit normal în tubul digestiv.

Floarea soarelui reprezintă un furaj bogat în proteină, însă la îngrăşare determină carne şi grăsime de calitate slabă.

Cartoful are conţinuturi ridicate în apă şi mai reduse în substanţe proteice (cca.1,0% proteina) şi în special în vitamine. Suinele hrănite cu raţii pe bază de cartofi produc o carne mai deschisă la culoare şi o slănină consistentă.

Morcovul furajer se poate folosi în alimentaţia porcinelor pe timp de iarnă. La finisarea porcilor graşi, morcovul se scoate din alimentaţie cu cca. 4-6 săptămâni înainte de sacrificare, deoarece imprimă o culoare galbenă grăsimii.

Resturile alimentrare se pot utiliza în hrana porcinelor mai ales pentru îngrăşare, în ferme familiale cu efective reduse. Din reziduuri se separă, pe cât posibil, componentele acide şi se înlătură oasele de peşte, deoarece produc accidente şi deranjamente ale aparatului digestiv. Acest tip de furaje măresc considerabil palatabilitatea hranei şi contribuie la obţinerea de carcase cu calităţi organoleptice superioare, scrie aceeași sursă.