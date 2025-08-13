Această rețetă nu diferă deloc de varianta „tradițională” de piure, așa că nu veți avea nevoie decât de ingredientele obișnuite. Mai precis, vă trebuie undeva în jur de jumătate de kilogram de cartofi, 250 ml de lapte, 50 de grame de unt și sare după gust.

Odată ce veți avea toate aceste ingrediente pregătite, veți putea începe să pregătiți un piure delicios, de care nu vă veți mai sătura!

Este un preparat ușor de pregătit

Practic, primul pas pe care trebuie să îl urmați este să curățați cartofii, să îi spălați bine iar apoi să îi tăiați în cubulețe. Apoi, ei vor fi puși într-o cratiță alături de lapte și fierți vreme de aproximativ 20 de minute. Este important să îi încercați înainte de a stinge aragazul, pentru a vă asigura să s-au fiert.

Mai departe, laptele trebuie transferat într-un alt bol, iar acum veți începe să pasați cât mai bine cartofii. Pe parcurs veți mai adăuga lapte în piure până când are consistența dorită, iar la un moment dat va trebui să puneți și untul.

După ce ați amestecat bine, trebuie doar să mai adăugați sare după gust și la final veți avea un preparat delicios, de care nu vă veți mai sătura!