Clătite vegane

Ingrediente:

1 cană de făină de grâu

1 linguriță de praf de copt

1/4 linguriță de sare

1 cană de lapte de migdale

2 linguri de ulei de măsline

2 linguri de sirop de arțar

1 linguriță de esență de vanilie

5 pași pentru a prepara clătite de post

Mod de preparare:

Se amestecă ingredientele uscate: făina cu praful de copt și sarea. Într-un alt castron, se amestecă laptele, uleiul, siropul de arțar și esența de vanilie, până la obținerea unei compoziții omogene. Se toarnă amestecul lichid în cel uscat. Se amestecă până când se întrepătrund toate ingredientele, dar mai rămân câteva bule de aer în compoziție. Nu bateți prea tare amestecul, pentru că vrem să le păstrăm pufoase! Se lasă la încălzit o tigaie la foc mediu-scăzut, unsă cu foarte puțin ulei, fiind gata pentru a pune compoziția pentru clătite. Cu ajutorul unui polonic, puneți aluatul pentru prima clătită în tigaie, într-o parte, urmând să-l întindeți învârtind tigaia. Gătiți pentru 2-3 minute sau până când încep să se formeze bule mici la suprafața clătitei, după care se întoarce și se mai lasă 1-2 minute. Repetați procesul cu aluatul rămas, adăugând ulei de fiecare dată, dacă este nevoie. Clătitele se pot servi imediat sau chiar și reci cu gem.

Clătite de post cu quinoa și spanac

Ingrediente:

300 gr quinoa

300 ml apă

1 vârf linguriță turmeric

sare după gust

120 g spanac proaspăt

1/2 legătură pătrunjel

1-2 linguri fulgi de drojdie inactivă

partea albă de la un fir de praz

zeama de la jumătate de lămâie pentru apa în care se hidratează quinoa

Pentru umplutură:

1-2 ardei roșii

2-3 avocado

câteva fire de ceapă verde, după gust

Quinoa se lasă la hidratat peste noapte, dacă este timp, sau 1-2 ore cel puțin, în apă din belșug, peste care se adaugă zeama de la jumătate de lămâie, apoi se spală în sita sub jet de apă.

Quinoa strecurată, se mută în blender, peste care se adaugă toate celelalte ingrediente, se omogenizează, iar compoziția astfel obținută se prăjește în tigaia unsă cu ulei de măsline sau de cocos.

Ideal este ca tigaia să fie bine încălzită, altfel prima clătită se va rupe. Se prăjesc toate clătitele și se adaugă umplutura dupa preferințe.

Clătite cu banane și lapte vegetal

Ingrediente:

1 banană bine coaptă

200ml lapte vegetal

200ml apă minerală

3 linguri zahăr pudră

180g făină

3 linguri de ulei vegetal

esențe, după preferințe

Mod de preparare:

Pasează banana și adaugă piureul rezultat într-un bol încăpător. Adaugă peste banana pasată jumătate din cantitatea de lapte vegetal și zahărul pudră. Amestecă bine totul astfel încât ingredientele să se omogenizeze, iar zahărul să se dizolve complet.

Mai departe adaugă făină puțin câte puțin, până la încorporarea completă. Dacă amestecul devine prea dens pentru a amesteca, mai adaugă lapte vegetal. Păstrează comopoziția groasă, astfel încât să eviți formarea de cocoloașe în aluat. Amestecă energic și zdrobește potențialele cocoloașe.

După ce ai încorporat făina adaugă restul de lapte vegetal și apa minerală.

Amestecă bine aluatul pentru clătite, adaugă cele 3 linguri de ulei și esențele aromate, după preferință. Trebuie să ai un aluat nu foarte gros, care să curgă și să alunece ușor în tigaie atunci când vei forma clătita, exact ca în cazul clătitelor obișnuite.

Într-o tigaie specială pentru clătite, bine încinsă, cu un strop de ulei, toarnă aluat astfel încât să acoperi fundul acesteia într-un strat nu foarte gros, dar nici foarte subțire.

Rumenește bine clătitele pe ambele părți și, după ce se mai răcoresc puțin, unge-le cu gem, dulceață, ciocolată neagră topită sau miere, la alegere.

Păstrează clătitele acoperite cu un prosop pentru a evita uscarea acestora!