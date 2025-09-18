Asta înseamnă că ratele creditelor cu dobândă variabilă vor crește. Totul, după ce în ultimii doi ani ratele s-au dublat.

Analizăm un credit de 250.000 de lei luat pe o perioadă de 30 de ani, calculat în funcție de IRCC la care se adaugă marja băncii de 3,5%.

În aceste momente, cu valoarea actuală a indicatorului IRCC de 5,5% rata lunară este de 2.021 de lei. Însă de luna viitoare, în momentul în care IRCC ajunge la 6,06% atunci rata lunară va crește la 2.113 lei.

Crește numărul românilor care nu-și mai pot achita ratele. Șocul major este așteptat în octombrie, când IRCC va atinge un nivel record

Este cea mai mare valoare la care IRCC ajunge în țara noastră din anul 2019.

În funcție de valoarea creditului, rata poate fi mai mare.

Aproximativ 400.000 de români au credite calculate în funcție de IRCC. Analiștii recomandă refinanțarea creditului pentru a obține o dobândă fixă pentru o perioadă de 3 până la 5 ani astfel încât povara ratelor să fie puțin mai mică.

Și cei care au credite legate de ROBOR plătesc mai mult, pentru că indicatorul este și el la o valoare destul de mare, de peste 6,5%, iar în funcție de decizia BNR în ceea ce privește dobânda cheie în viitor, atunci indicatorul s-ar putea modifica.

Record negativ semnalat de BNR. Datoria externă a României a crescut într-o singură lună cu 8 miliarde de euro