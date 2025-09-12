Conform datelor prezentate de BNR, dacă în perioada ianuarie-iunie 2025 datoria externă a crescut cu aproximativ 7,5 miliarde de euro, în perioada ianuarie-iulie 2025 aceasta a ajuns la peste 15,2 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un salt de 8 miliarde de euro într-o singură lună, valoarea fiind un record istoric, conform datelor analizate de Economica.

Pentru a fi mai ușor de înțeles, suma reprezintă aproximativ 2,5% din Produsul Intern Brut sau circa 40% din valoarea tuturor împrumuturilor obținute de România de la instituțiile bancare internaționale la precedenta criză economică din 2009, mai arată sursa citată.

Singura veste relativ bună din datele prezentate de BNR este că împrumuturile din luna iulie sunt pe termen lung, situație în care presiunea privind returnarea nu ar fi atât de mare și ar permite o revenire economică în următoarea perioadă.

Pe de altă parte, valoarea investițiilor străine directe a crescut ușor, ajungând la 4,3 miliarde euro, insuficient pentru a compensa dezechilibrele.