Csaba Asztalos, președintele CNCD, despre sancționarea lui Aurelian Bădulescu după ce l-a comparat pe șeful statului cu Hitler

„Au fost mai multi membri ai Colegiului Director care au dat autosesizare, vom materializa luni dimineață. (...) După întocmirea notei de autosesizare, îl vom cita pe dl Bădulescu pentru a cere un punct de vedere, pentru a-și exprima dreptul la apărare și apoi facem o analiză, dacă s-a depășit limita libertății de exprimare sau nu și dacă suntem în prezența unei încălcări a demnității umane. (...) Urmează o procedură și Consiliul va analiza”, a anunțat Csaba Asztalos, duminică după-amiază, la Realitatea PLUS.

„Din 2014 incoace, astfel de spețe au mai fost la CNCD si toate au fost sub controlul instanțelor de judecată, in fiecare instanta a confirmat concluziile institutiei.

Președintele României este cetățean român aparținând minorității germane. Au fost mai multe astfel de spețe, și legate de organizația din care provine - Forumul Democratic German, inițial, și raportat la persoana președintelui, respectiv la etnicii germani, respectiv au fost mai multe spețe comparabile cu aceasta”, a mai precizat...

Sancțiunile aplicate de CNCD lui Aurelian Bădulescu

Despre sancțiunile care vor fi aplicate în cazul lui Aurelian Bădulescu, directorul CNCD a spus că „sanctiunile, depinde la ce constatare se va ajunge. Dacă se va ajunge la concluzia că s-a încălcat limita libertății de exprimare, dacă interpretăm că discriminarea privește o singură persoană, atunci începând de la 1.000 de lei, minimă, până la 30.000 de lei. Dacă apreciem ca fiind o comunitate, atunci de la 2.000 de lei până la 100.000 de lei.

Președintele CNCD a declarat că „dl Badulescu a mai fost sancționat în ultimii doi ani. Au fost plângeri, dar in principal, in functie de speta, Consiliul s-a mai autosesizat față de persoane publice, declarații ale unor persoane publice, dl Tudose, am mai avut, de la toate partidele. Și dl Caramitru (Andrei Caramitru - n.red.) a avut o speță la noi, am sancționat un atac la Biserica Ortodoxă Română, chiar în acest an. Din pacate am avut plangeri sau autosesizări față de tot spectrul politic”.

Csaba Asztalos a explicat și numărul mare de plângeri si autosesizări din ultimii ani de la CNCD.

„Noi parcurgem o perioada de 8 ani in care am avut alegeri, in acest an alegerile se suprapun cu pandemia, există o formă de tensiune în societate, cu lipsa de felexibilitate, lipsa de siguranta. Fiind un an electoral, două rânduri de alegeri, da, sunt subiecte sau tehnici de comunicare in care se apeleaza la exploatrea prejudecatilor, se lanseaza subiecte ce tin inclusiv de propaganda rusa, daca ma intrebati pe mine, se ataca institutii...”, a mai spus Csaba Asztalos.

„Sunt subiecte care coincid cu propaganda rusă (...): atacuri a la UE, la investitorii straini, „suntem o colonie”, sunt toate subiecte care coincid perfect cu propaganda rusă”, a conchis președintele CNCD la Realitatea PLUS.

