Fermierii români au direcționat o parte semnificativă din producția de ouă către țările europene care se confruntă cu gripa aviară. Prețurile mai ridicate de pe piețele externe au stimulat aceste exporturi, iar România a ajuns să fie unul dintre principalii furnizori de ouă și carne de pui la nivel european. Consecința directă a fost reducerea stocurilor disponibile pentru consumatorii din țară.

Codurile imprimate pe coaja ouălor

Fiecare ou comercializat are un cod inscripționat pe coajă, care oferă informații despre metoda de creștere a păsării, țara de proveniență și ferma producătoare. Structura codului este următoarea: 0 – ou ecologic 1 – găini crescute în aer liber 2 – păsări crescute la sol, în hale 3 – găini crescute în cuști, cele mai accesibile ca preț

Codul 3, asociat cu păsările crescute în spații restrânse, fără acces la sol sau aer liber, a atras atenția autorităților și consumatorilor. Aceste ouă, deși mai ieftine, au fost criticate pentru condițiile de creștere și pentru calitatea produsului.

Interdicții la nivel european

Ouăle Cod 3 au fost deja eliminate din comerț în mai multe state membre ale Uniunii Europene. România urmează să se alinieze acestor reglementări, ceea ce va duce la dispariția lor treptată de pe rafturile magazinelor. Diferențele dintre categoriile de ouă au creat confuzie în rândul consumatorilor, mulți dintre aceștia considerând că produsele sunt echivalente.

Adaptarea fermierilor și schimbările viitoare

În perioada următoare, ouăle provenite de la găini crescute în cuști vor fi retrase complet din comerț. Producătorii vor fi nevoiți să adopte metode moderne de creștere, mai prietenoase cu păsările, ceea ce va influența și prețurile. Situația actuală reflectă o ajustare a pieței la standardele europene privind siguranța alimentară și bunăstarea animalelor.

