Cu ocazia Zilei Naționale, când România sărbătorește 107 ani de la Marea Unire, numeroși angajatori au decis să ajusteze programul de lucru pentru a le oferi salariaților o zi liberă, în special luni, 1 decembrie.

Această măsură este menită să permită angajaților să se bucure de sărbătoare alături de familie și prieteni, dar și să participe la evenimentele și festivitățile dedicate Zilei Naționale, eliminând astfel grija serviciului.

Pentru a le permite românilor să își facă cumpărăturile fără probleme de Ziua Națională, marile lanțuri de supermarketuri PENNY, Kaufland, Carrefour și Auchan și-au anunțat programul de funcționare pentru 1 decembrie 2025. În general, magazinele vor menține un orar obișnuit, similar unei zile normale de lucru.

Pentru a asigura accesul românilor la cumpărături de Ziua Națională, marile lanțuri de supermarketuri vor funcționa, în general, după programul obișnuit:

PENNY: Magazinele vor fi deschise în intervalul standard, între orele 07:00 și 22:00.

Kaufland: Majoritatea locațiilor vor funcționa aproape normal, deși pot exista mici variații locale.

Carrefour: Toate magazinele din rețea își vor păstra programul standard, fiind deschise pe tot parcursul zilei.

Auchan: Hipermarketurile vor funcționa conform orarului obișnuit, fără modificări majore.

Se recomandă consultarea programului exact pentru fiecare locație în parte, în cazul în care există mici ajustări specifice.