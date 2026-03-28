Mulți au ajuns la ghișee încă de la primele ore ale dimineții cu mult înainte de ora deschiderii în speranța că vor evita aglomerația.

În realitate însă, cozile s-au format, iar timpul de așteptare a crescut.

Cozi pentru impozitele auto reduse

Interesul mare pentru plata taxelor la începutul anului vine în contextul în care românii care își achită integral impozitele locale la clădiri, terenuri și mașini până la sfârșitul lunii beneficiază de o reducere de 10%.

Reprezentanții instituțiilor fiscale spun că în ultima perioadă se confruntă cu un volum foarte mare de solicitări.

Pentru a evita aglomerația în unitățile fiscale, autoritățile le recomandă românilor să-și platescă online datoriile către stat.