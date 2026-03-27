Mai multe zone din centrul orașului au fost amenajate pentru sărbători, dar unele dintre elementele decorative au stârnit reacții dure.

Imagini care au devenit virale

În Piața Unirii, un loc emblematic al orașului, o româncă a filmat decorurile amplasate în cadrul târgului și a publicat imaginile online. Clipul a atras rapid atenția, în special din cauza unor statuete neobișnuite.

Printre acestea se numără ouă gigantice din care ies picioare de pui, dar și alte elemente care nu par să aibă legătură cu simbolistica tradițională a Paștelui. În apropiere a fost amplasată inclusiv o statuie reprezentându-l pe Superman, ceea ce a amplificat și mai mult confuzia.

Reacție dură: „M-am speriat și m-am oripilat”

Femeia care a filmat decorul nu și-a ascuns reacția:

„M-am speriat și m-am oripilat. Doi în unu! Nu sunt artistă și nu știu să apreciez arta, știu! Uitați-vă și voi cum arată. Nu e nimic amuzant la chestiile astea. Niște ouă hidoase, cu picioare și păr pe ele. Urât! Urât!”

Declarația reflectă nemulțumirea unor vizitatori care consideră că decorul este nepotrivit pentru o sărbătoare cu semnificație religioasă.

Dominic Fritz, atac la Bolojan: „Guvernul are o comunicare execrabilă pe tema taxelor locale”

Târgul promite „spiritul Paștelui”, dar reacțiile sunt împărțite

Organizatorii au anunțat că în Piața Unirii publicul este invitat să trăiască spiritul Sărbătorilor Pascale, însă imaginile apărute în mediul online au generat controverse.

Pentru unii, decorul este o formă de exprimare artistică modernă, în timp ce alții consideră că nu are nicio legătură cu tradițiile, Învierea Domnului sau simbolurile creștine.

Un decor care împarte orașul în două

Amenajările din centrul Timișoarei au devenit rapid subiect de discuție, stârnind reacții puternice și opinii împărțite.

În timp ce unii trecători privesc instalațiile ca pe o curiozitate, alții le consideră nepotrivite și chiar deranjante pentru contextul unei sărbători religioase importante.

Bombă pe scena politică: Șeful USR spune că se vede săptămânal cu Nicușor Dan, „între patru ochi, într-o sală în care nu sunt microfoane”