"În cazul în care criza energetică continuă și apare o penurie, am putea fi chiar forțați să menținem în funcțiune mai mult timp centralele electrice pe cărbune existente", a spus el.



"Trebuie să alimentăm această țară cu electricitate. Nu sunt pregătit să pun în pericol inima industriei noastre pur și simplu pentru că am optat pentru planuri de ieșire care au devenit nerealiste", a adăugat cancelarul.

Minerii din Gorj, nemulțumiți de răspunsul lui Bolojan: ortacii amenință cu grevă generală

Minerii din Gorj amenință cu grevă generală după ce premierul Ilie Bolojan le-a spus că nu poate interveni în scandalul concedierilor de la Complexul Energetic Oltenia. Angajații au protestat mai multe zile pe străzile din Gorj, apoi au venit în fața Guvernului.

Răspunsul lui Bolojan către mineri: ”România și-a asumat niște angajamente în fața Comisiei Europene pentru care a încasat bani”

Minerii și energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia iau în calcul declanșarea grevei generale, după ce protestele din ultimele săptămâni – inclusiv mitingul organizat la București – nu au dus la obținerea unor soluții concrete din partea autorităților. Angajații sunt profund nemulțumiți de planul de restructurare care prevede disponibilizarea a aproximativ 1.800 de salariați, în două etape, la 1 aprilie și 1 mai, și avertizează că aplicarea acestuia fără alternative reale ar putea genera o criză energetică majoră.

Nemulțumiri legate de planul de restructurare

Planul de restructurare al CE Oltenia, confirmat de autorități în urma discuțiilor cu premierul Ilie Bolojan, prevede reducerea masivă a personalului în perioada imediat următoare. Sindicaliștii susțin că măsura este una hazardată și pune în pericol funcționarea sistemului energetic național, în condițiile în care producția pe bază de cărbune rămâne esențială în perioadele de vârf de consum.

Liderul sindical Dumitru Pîrvulescu afirmă că ultima speranță pentru oprirea disponibilizărilor o reprezintă intervenția președintelui Nicușor Dan, căruia i se solicită să găsească o soluție pentru protejarea locurilor de muncă.

Potrivit acestuia, confirmarea oficială a aplicării planului de restructurare a amplificat tensiunile din rândul angajaților și a întărit determinarea acestora de a declanșa conflictul de muncă.

Minerii vor să se întâlnească cu Nicușor Dan. Angajații CE Oltenia cer intervenția președintelui pentru stoparea concedierilor