Scene incredibile surprinse în trafic

Imaginile au fost făcute publice de primarul Gabriel Lazany, care a fost martor direct la situație. Edilul a povestit că incidentul s-a petrecut în jurul orei 05:30, pe Valea Ghinzii, în timp ce se întorcea din Parcul Municipal.

Potrivit acestuia, scena „sfidează orice urmă de responsabilitate”, autoturismul deplasându-se pe drumurile publice în timp ce târa în spate un trunchi masiv, fără nicio semnalizare sau protecție.

„Un pericol uriaș pentru oricine”

Primarul a atras atenția asupra riscurilor majore generate de un astfel de comportament în trafic. În opinia sa, orice persoană aflată în apropiere - fie pieton, fie șofer - ar fi putut deveni victimă.

„Dacă acolo era un copil? Dacă cineva mergea spre serviciu? Nu există scuze pentru asemenea gesturi”, a transmis edilul, subliniind că siguranța publică nu poate fi ignorată.

Poliția, sesizată de urgență

După ce a observat incidentul, Gabriel Lazany a solicitat intervenția imediată a echipajelor de poliție, pentru identificarea șoferului și aplicarea măsurilor legale.

Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs situația și dacă au fost încălcate norme privind transportul de materiale sau siguranța rutieră.

Primarul a transmis și un mesaj clar către cetățeni, subliniind că astfel de comportamente nu vor fi tolerate:

Bistrița nu este un loc în care regulile pot fi ignorate, iar acțiunile care pun în pericol viața altora vor fi sancționate fără excepție.