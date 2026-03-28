Sute de angajați ai șantierului Naval Mangalia au ieșit la protest

Angajații șantierului naval Mangalia au protestat în ultimele zile, în curtea unității. Aceștia spun că sunt disperați din cauza faptului că nu și-au mai primit salariile de trei luni și au tras la răspundere guvernanții cărora nu le pasă de problemele oamenilor de rând.

Angajații șantierului Naval Mangalia au transmis un mesaj ferm guvernanților. Aceștia susțin că decidenții ar trebui să aibă grijă și de români, nu doar de moldoveni și ucraineni.