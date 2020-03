COVID-19. Mobilizare în forță. Decizie de ultimă oră luată de Primăria Capitalei în lupta cu coronavirusul 

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, face un apel public, pe contul personal de Facebook, către persoanele disponibile să se mobilizeze pentru a sprijini eforturile făcute de autorități în lupta cu temutul COVID-19.

Firea anunță că Primăria Generală a pus la dispoziție o adresă de e-mail unde oricine își poate anunța sprijinul: coronavirus@pmb.ro.

"La aceasta adresa de mail ne puteti trimite mesaje daca:

- aveti spatii de cazare dotate cu camere si grupuri sanitare (hotel, pensiune, camin) pe care sa le putem inchiria contra cost (50 euro/noapte) pentru cei care au nevoie de carantina 14 zile, veniti din tarile contaminate

- doriti sa ajutati, impreuna cu noi, persoanele aflate in carantina, cu alimente, obiecte de ingrijire personala (magazine, firme, ong-uri, persoane)

- doriti sa va alaturati, ca voluntari, efortului nostru de a le face cumparaturi persoanelor care nu au familia sau prietenii in apropiere si se afla in izolare la domiciliu.

Impreuna, vom reusi!

#Preventie #StatiAcasa #MasuriEficiente #MediciEroi", scrie Gabriela Firea.