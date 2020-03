COVID-19: Avocatul Poporului cere declararea stării de urgență. Gabriela Firea susține propunerea AP

"Avocatul Poporului, in calitate de garant constitutional al drepturilor si libertatilor fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in actiunea de combatere a raspandirii virusului Covid - 19 solicita Presedintelui Romaniei sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului Romaniei sa o incuviinteze, in conformitate cu art. 93 alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei. Nu punem in discutie oportunitatea masurilor luate pana acum, necesitatea restrangerii unor drepturi, dar acest lucru este obligatoriu sa se intample asa cum prevede legea fundamentala in cazul situatiilor exceptionale. Acestea sunt exigentele statului de drept, in care restrangerea unor drepturi si libertati nu poate fi facuta decat in conditiile art. 53 din Constitutia Romaniei", se arată într-un comunicat remis de Avocatul Poporului.

Institutia subliniaza ca acest lucru e obligatoriu, in conditiile masurilor luate pana acum.

Romania are legislatie in materie, respectiv O.U.G. nr. 1/1999, iar prevederile acestui act normativ trebuie respectate intocmai", se mai arata in document.

Primarul general al Capitalei, Gabrilea Firea, susține poziția Avocatului Poporului. Astfel, Firea a declarat într-o intervenție telefonică la un post TV, că a avertizat asupra riscurilor venirii în țară a valului de români din zonele afectate de COVID-19. "Sunt Primar General al Capitalei și am spus de la început care sunt riscurile venirii în țară a unui număr foarte mare de români care muncesc în Italia și Spania. Știți foarte bine că am fost certat de dl prim-ministru. (...) Da, sunt întru totul de acord pentru adoptarea celor mai bune măsuri pentru protejarea populației”, a spus Firea.