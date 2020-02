Coronavirusul ar putea produce efecte mai puternice decât previziunile inițiale

Asta înseamnă că un om bolnav poate transmite mai departe virusul patogen către alte două persoane. Îngrijorări vin și din partea oficialiilor chinezi, ministrul Sănătății din această țară avertizând asupra riscurilor pe care le pot aduce mutațiile agentului patogen.

Opiniile specialiștilor chinezi și ale Organizației Mondiale a Sănătății

Apărut inițial în Wuhan, China, acum mai bine de o lună, coronavirusul s-a răspândit rapid, afectând deja mai bine de 21.000 de persoane și ucigând peste 420 în acest interval de timp. Cel puțin asta susțin cifrele oficiale. Oamenii de știință din China afirmă că noua pandemie a produs mutații foarte rapide. Adaptarea a fost mult mai dinamică decât în situația virusului SARS. Mai mult, chinezii nu pot face încă estimări sau previziuni în ceea ce privește contaminarea, deoarece cifrele referitoare la pandemie cresc alarmant în fiecare zi.

În altă ordine de idei, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideră îngrijorătoare transmiterea coronavirusului de la persoană la persoană atât în China, cât și în restul lumii. Oficialul consideră că potențialul epidemiei nu a fost încă atins, o explozie pandemică nefiind încă exclusă.

Cum ne poate influența factorul R

Publicația britanică New England Journal of Medicine a dat publicității recent faptul că un singur caz infectat cu coronavirus are potențial de a îmbolnăvi alte două persoane sau chiar mai multe. Concluzia reiese din modelul matematic numit factorul R, o ecuație ce se află la momentul actual la borna 2,2 pentru pandemia originară din China. Specialiștii în sănătate publică au comparat valoarea lui R pentru o serie de pandemii istorice, asta pentru a vedea nivelul de gravitate al coronavirusului.

Conform CNBC, gripa spaniolă din 1918, din timpul Primului Război Mondial, avusese un factor R de 1,8, ucigând cel puțin 50 de milioane de oameni. Epidemia chinezească este departe de nivelul atins de virusul SARS în 2003, când valoarea lui R a variat între 2 și 5.

Cifrele oficiale, mai mici decât realitatea din teren?

Totuși, indicele R s-ar putea modifica, mai ales că există cazuri care nu au fost încă declarate. ’’Atât timp cât valoarea factorului este mai mare de 1, riscul de contaminare rămâne real. Fără măsuri de prevenție, coronavirusul s-ar putea răspândi la nivelul întregii populații.’’ Opinia aparține lui Yanzhong Huang, cercetător în sănătate publică la Universitatea Seton Hall din New Jersey, Statele Unite.

Pe de altă parte, cercetători de la Universitatea Lancaster din Marea Britanie estimează că factorul R ar putea avea o valoare încă și mai mare, numărul propus de englezi situându-se în jurul valorii de 3,1. De asemenea, savanți de la Universitatea din Hong Kong consideră că mai mult de 75.000 de persoane ar putea fi deja infectate cu coronavirus, ceea ce înseamnă puțin peste triplul cifrelor oficiale. Scenarii încă și mai pesimiste, precum cele ale analistului Chris Meekins de la Raymond James, văd cifra de infectare în jurul valorii de 100.000.

Cum se protejează SUA de extinderea coronavirusului

Americanii au impus carantină obligatorie pentru cetățenii care se întorc din Wuhan și refuză intrarea în țară pentru anumite persoane care au călătorit recent în China. Vacccinarea a devenit una dintre măsurile folosite, asta chiar dacă nu există în acest moment vreo terapie dovedită Izolarea pacienților este una dintre cele mai utilizate metode, ea reușind în trecut să reducă infectarea cu virusul SARS. Statele Unite au declarat deja virusul ca fiind o urgență pentru sănătatea publică.

Există totuși și o veste bună, conform acelorași cercetători de la Universitatea din Hong Kong. Venirea sezonului cald ar putea diminua efectele virozelor, iar nivelul de maxim al coronavirusului ar putea fi atins la nivelul lunii aprilie. În susținerea unui ton calm, oficialii Organizației Mondiale a Sănătății îndeamnă la o abordare așezată, care să nu afecteze comerțul internațional și turismul la nivel global.