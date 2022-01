"Investigatia procurorilor urmareste si cauta elementele de culpa ale autorului accidentului. Acestea ar fi faptul ca a circulat cu viteza, ca nu a respectat indicatorul trecere de pietoni. Tot procurorul trebuie sa caute care a fost motivul pentru care nu a fost atent - poate vorbea la telefon. Trebuie data o explicatie a acestei neatentii", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, fostul procuror Dan Voinea.

Solicitat sa comenteze faptul ca trecerea de pietoni pe care s-a produs tragedia nu este vizibila, fostul procuror a explicat: "Aici s-ar pune problema unei raspunderi civile. E responsabil aici cel care are in administrare drumurile, respectiv serviciul de drumuri al primariei, care e obligat sa mentina in buna stare indicatoarele, zebrele."

In ceea ce priveste viteza cu care circula agentul de politie in momentul impactului, Dan Voinea a apreciat ca ar fi fost de peste 90 km/h.

"Se fac calcule. O expertiza privind dinamica producerii accidentului va stabili viteza cu care circula. Va fi greu de stabilit pentru ca nu avem urme de franare", a spus fostul procuror.

Intrebat de ce politistul este cercetat in stare de libertate, Dan Voinea a explicat: "In Romania, in general, la accidente mortale din culpa de regula se dau pedepse cu suspendare si nu se aresteaza decat daca avem elemente care ridica pericolul social al faptei - a condus in stare de ebrietate sau ar fi fugit de la locul accidentului."

Totodata, fostul procuror a explicat de ce oamenii au pus, la locul tragediei, flori, lumanari si jucarii.

"E un simbol trist a ceea ce s-a intamplat, e o chemare la dreptate tot acest altar", a spus Dan Voinea.