Constantin Roibu: „Se vehiculează informații care sunt total eronate. Nimeni nu se uită la faptul că am preluat conducerea Oltchimului în 1991, când cifra de afaceri era de 100 milioane de euro, și am ridicat cifra de afaceri la peste 500 de milioane de euro. (...) Am orientat producția spre alte produse, după studii de piață. Declinul Oltchim a început în 2007, când statul român a refuzat să se mai apere în fața unor acționari minoritari. (...) În jumătatea lui 2007, capitalul Oltchimului a ajuns negativ. De aici au crescut datoriile și dobânzile. Datoriile au crescut la 450 de milioane de euro. Adevărul este următorul: am început să înregistrez pierderi când s-a oprit Petrochimia de la Pitești. Ei asigurau materiile prime pentru Oltchim. Atunci a scăzut mult capacitatea și s-au înregistrat pierderi. Aceasta a fost prima lovitură. Când am intrat în Uniunea Europeană, s-au făcut toate demersurile de a transforma o datorie către AVAS de 125 milioane de euro, pentru a face majorarea de capital. (...) De ce statul român nu a votat în adunarea generală majorarea de capital? În 2012 nu s-a votat, premier era domnul Victor Ponta. Nu am primit nicio explicație.”

Constantin Roibu a învinovățit și compania poloneză PCC pentru situația de la combinatul Oltchim. Producătorul cu sediul în Varșovia se afla printre acționarii minoritari în mandatul lui Roibu.

Constantin Roibu: „A fost un acționar minoritar ostil, care avea producție în Polonia. Nu mă luptam doar cu acționarii minoritari, ci și cu statul român. (…) Oltchimul își plătea singur datoriile dacă se lucra la capacitate. (…) BCR era dispusă la momentul respectiv ca jumătate din credit să se transforme în acțiuni. Banca Transilvania, la fel, a comunicat că jumătate din credit în transformă în acțiuni. Am reușit în 2011 să cumpăr Petrochimia de la Pitești, însă nu am fost susținut de Ministerul Economiei în demersul meu. (…) Acționarul minoritar era PCC. Ministrul Economiei era Daniel Chițoiu. PCC a participat la licitația câștigată de Dan Diaconescu. (…) PCC a cumpărat de pe Bursă 1%. În 2006, când s-a făcut diminuarea capitalului social, a ajuns la 12%. După aceea au mai cumpărat de pe bursă și au ajuns la 32%. Cei de la PCC l-au avut consultant pe domnul Sebastian Vlădescu. (…) PCC deține o fabrică în Polonia, unde au profilul de producție asemănător cu al Oltchim. Produc sodă caustică și polioli, dar aveau o producție mult mai mica.”