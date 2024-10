Zaatar este originar regiunii est-mediteraneene si este utilizat ca ingredient de baza in Liban, Grecia, Siria si Turcia.

Tot acesta este folosit la scara larga, in diverse preparate culinare in Egipt, Armenia, Algeria, Israel, Irak, Iordania, Maroc, Libia, Arabia Saudita, Palestina si Tunisia.

Planta zaatar este folosita inca din vremea Egiptului Antic – era cunoscuta ca si “saem” pentru egiptenii antici. Alaturi de alte saruri condimentate, zaatar era condiment in bucataria araba din perioada medievala si pana in prezent. Zaatar are o semnificatie istorica pentru palestinieni, unii dintre ei vazand prezenta zaatar ca semnificantul unei gospodarii palestiniene. Pentru refugiatii palestinieni, plantele si alimentele, cum ar fi zaatar, servesc, de asemenea, ca semnificatori ai casei, satului si regiunii din care au venit.

Zaatarul este amestec format din șase ingrediente, care constituie mâncarea de bază a palestinienilor are nenumărate beneficii pentru sănătate. Este vorba despre renumitul zaatăr, un aliment pe bază de oregano sau cimbru uscat și măcinat, semințe de susan, ulei de măsline, sumac( un condiment roșiatic cu gust acrișor), chimen măcinat și coriandru.

Acest amestec se prezintă sub forma unei pulbere și poate fi folosit ca ingredient pentru diverse preparate, dar poate fi consumat și ca atare cu ulei de măsline și pâine.

Are numeroase beneficii, printre care cea mai importantă este stimularea activității cerebrale.

Datorită ingredientelor pe care le conține mai are și alte beneficii pentru sănătate, întrucât atât oregano, cât și semințele de susan sunt adevărate panacee pentru sănătate. Iată câteva dintre beneficile acestor ingrediente pe care le conține Zaatărul.

Oregano, bogat in antioxidanți naturali

In special in cazul uleiului de oregano, cymophenol-ul si tymol-ul reprezinta antioxidanti naturali care pot juca un rol important in prevenirea imbatranirii celulelor din organism. De asemenea, daca este vorba despre ceaiul de oregano, vorbim despre prezenta antocianinelor, flavonoidelor si compusilor polifenolici, care participa la imbunatatirea elasticitatii pielii.

Mai mult decat atat, atunci cand oregano este consumat in combinatie cu alte fructe si legume bogate in antioxidanti precum: strugurii, fasolea, merele, cartofii s.a, efectele sale devin cu atat mai puternice si pot imbunatati starea generala a organismului.

Are puternice proprietati antibacteriene

Ofera puternice efecte antifungice, antivirale si antibacteriene.

De asemenea, uleiul de oregano a fost utilizat chiar si pentru ameliorarea simptomelor in cazul toxiinfectiilor alimentare. Unele persoane utilizeaza acest tip de ulei si impotriva bacteriilor rezistente la antibiotice, insa consultanta oferita de un medic de specialitate este esentiala inainte de a incerca acest remediu naturist.

Are proprietati antiinflamatoare

Atunci cand iti simti caile respiratorii inflamate, poti incerca sa consumi o ceasca de ceai de oregano sau sa respiri timp de câteva minute asupra ibricului în care ai preparat ceaiul. Aceasta infuzie s-ar putea dovedi utila datorita proprietatilor antiinflamatoare ale plantei de oregano, datorita capacitatii sale de a neutraliza radicalii liberi din organism.

Deoarece majoritatea inflamatiilor sunt produse de o infectie bacteriana sau fungica, ingredientul numit cymophenol din compozitia plantei ofera beneficii antiinflamatorii, pe langa celelalte ingrediente cu proprietati antibacteriene. Totodata, daca simptomele nu pot fi ameliorate astfel acasa, adreseaza-te imediat medicului de familie sau specliast!

Poate imbunatati functionarea sistemului imunitar

Ceaiul de oregano contine acizi grasi Omega-3, care joaca un rol important in echilibrarea nivelului de colesterol din organism si functionarea corespunzatoare a inimii. Aceasta planta poate stimula productia de globule albe in sange, ceea ce ajuta la randul sau la protejarea organismului impotriva bolilor autoimune, prevenind declansarea AVC-urilor sau atacurilor de cord.

Ceaiul de oregano poate fi preparat acasa utilizand aproximativ cinci linguri de oregano uscat, doua cani de apa, o felie de lamaie si, optional, miere de albine pentru gust. Atentie, insa! Ceaiul nu trebuie consumat in exces si niciodata de catre femei gravide sau care alapteaza.

Are proprietati antiparazitare

In special daca vorbim despre uleiul esential de oregano, acesta poate avea efecte antiinfectioase, paraziticide, antiseptice, fungicide si stimulatoare. Simptomele anumitor micoze ale pielii sau afectiuni cutanate au putut fi ameliorate cu ajutorul acestui ulei esential. Este posibil ca utilizarea lui sa fie benefica in eliminarea parazitilor din organism precum viermi, purici sau paduchi.

Cu toate acestea, pentru uzul intern al uleiului esential de oregano este nevoie sa urmezi cu mare atentie instructiunile de pe ambalaj, in functie de nevoile tale. Persoanele care sufera de gastrita acuta sau de alergie la oregano nu trebuie sa consume niciodata acest produs, conform sursei.

Poate ajuta buna functionare a digestiei

Extractul de oregano se poate dovedi util in ceea ce priveste sustinerea functiei digestive. Acesta poate ajuta la eliminarea gazelor si la protejarea aparatului digestiv de diferite infectii. Fluxul bilei poate fi stimulat cu ajutorul uleiului de oregano salbatic, care, de asemenea, poate fi de folos in detoxificare si scaderea in greutate.

Exista pe piata ceaiuri pentru slabit cu un continut ridicat de oregano. Cu toate acestea, fara un stil de viata activ care consta intr-o alimentatie sanatoasa si efectuarea exercitiilor fizice, rezultatele dorite nu vor putea fi atinse.

Daca intampini probleme digestive in mod frecvent, adreseaza-te medicului tau inainte de a incerca orice remediu naturist!

Prin urmare, planta de oregano poate oferi multiple beneficii organismului uman, fie ca este consumata proaspata, uscata sau sub forma de ulei. Cu toate acestea, este important sa ai in vedere faptul ca nu exista inca suficiente studii care sa confirme faptul ca remediile naturiste pot ajuta la vindecarea anumitor afectiuni.

Semințele de susan

Semințele de susan sunt un superaliment. Ele oferă foarte multe beneficii nutriționale, printre care și calciul. Astfel, semințele de susan sunt surse excelente de minerale. Doar trei linguri de semințe de susan, care ajung la 177 mg per lingură, au mai mult calciu decât un pahar cu lapte.