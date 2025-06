Parcările care aparțin marilor magazine, mall-urilor sau supermarket-urilor sunt proprietăți private.

Dar, cât timp circulația este permisă clienților în aceste parcări, sunt considerate drumuri publice. Ceea ce înseamnă că trebuie respectate toate regulile de circulație stabilite de Codul Rutier.

Așadar, dacă nu ai permis auto, nu poți conduce în parcarea de la supermarket sau de la mall. În schimb, poți conduce în curtea casei, pe un teren viran, pe un poligon sau în orice altă zonă restricționată traficului public.

Ce mașini poți conduce fără permis în 2025

Există diverse categorii de vehicule, cu două, trei sau patru roți care pot fi conduse și fără a deține permis de conducere.

„Poți să conduci pe drumurile publice o bicicletă fără motor, bicicletă electrică cu pedale, dar care la viteza de 25 km/h decuplează pedalele, o trotinetă electrică fără scaun sau orice alt tip de vehicul care are o viteză maximă de 25 km/h, în condițiile în care acesta e înregistrat la Primărie, are asigurare, are ITP”, a explicat polițistul Tavi Perțea într-un clip postat pe contul său de YouTube.

Așadar, pe drumurile publice din România este legal să conduci fără permis orice fel de mașină care, prin construcție, nu depășește 25 km/h.

Iar acest lucru trebuie specificat în cartea tehnică a vehiculului. De asemenea, vehiculele care ating viteze de peste 7 km/h trebuie înscrise la primărie, necesită asigurare și Inspecție Tehnică Periodică.

De asemenea, nu pot fi conduse pe un drum public decât dacă cel aflat la volan sau la ghidon a împlinit vârsta de 16 ani.

„Toate vehiculele care au o viteză mai mare de 7 km/h trebuie înregistrate la Primărie și necesită vârsta minimă de 16 ani. Trebuie să aveți asigurare valabilă și ITP la acel vehicul”, a explicat polițistul Tavi Perțea într-un clip postat pe contul său de YouTube.

De exemplu, există la vânzare în România diferite variante de mașini electrice a căror viteză maximă e limitată la 25 km/h:

S1 Arora;

Kuba City M5;

Relive EZI `25.

Prețurile lor variază între 5.000 și 7.000 de euro și pot fi conduse de cei care nu dețin un permis auto și au peste 16 ani.

De asemenea, trotinetele electrice, ATV-urile sau mopedele pot fi conduse fără permis, dacă nu depășesc viteza de 25 km/h.