Ciuhodaru atacă ideea testării antidrog a medicilor: „Măsură polițienească, fără efect real

Sursă: Realitatea.Net

Medicul ATI Tudor Ciuhodaru critică ideea testării antidrog a cadrelor medicale din sistemul de urgență, pe care o consideră o măsură „polițienească”, fără efect real asupra problemelor din sistem. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, medicul care a inițiat și o lege antidrog a afirmat că soluțiile pe termen lung trebuie să vizeze atât combaterea traficului, cât și reducerea presiunii profesionale care apasă asupra personalului medical.

Ciuhodaru susține că testarea antidrog a medicilor nu rezolvă problema reală și avertizează că, dacă se merge pe această logică, ar trebui testați toți funcționarii publici.

Dacă Colegiul Medicilor vrea să se interpună poliției, n-are decât s-o facă. Insist pe ideea că ar trebui testați în cazul acesta toți funcționarii publici, inclusiv pe politicieni, că nu se știe ce mai este și de pe acolo.

Ciuhodaru a mai argumentat că în nicio țară europeană cadrele medicale nu sunt testate sistematic antidrog și consideră că astfel de soluții sunt cel mult paliative. În cazul specific al cadrelor medicale, specialistul ATI a argumentat că în realitate problema consumului de droguri este una majoră de sănătate publică, iar România „nu vede decât vârful aisbergului”, fără să aplice măsuri eficiente — de la educație pentru sănătate, până la sancțiuni severe pentru traficanți.

O să vedeți că vine și al treilea val, apropo de Fentanil. Deja începe să se vadă și în Europa. Întâi au fost drogurile de sinteză. Când vorbim despre droguri așa-zise de mare risc, au intrat și ele pe piață în valul doi. Și acum apare al treilea val, Fentanilul, care face ravagii prin Statele Unite. Un american moare la cinci minute de supradoză, de foarte mult timp și lucrurile nu sunt deloc sub control.

Reacția medicului ATI vine după ce Colegiul Medicilor a anunțat că ia în calcul propunerea ca personalul medical de la ATI să fie supus testelor antidrog înainte de a intra în tură. Măsura vine după ce un medic ATI de la Floreasca a murit, cel mai probabil în urma unei supradoze, chiar în timpul serviciului.