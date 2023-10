Hotarârea prealabilă a fost pronunțată în contextul în care procurorii obișnuiau să autorizeze investigatori sub acoperire fără să mai ia mandat de la judecătorul de libertăți, susținând că deja a fost emis un mandat în cauză în ceea ce privește ținta vizată.

„Decizia pune astfel capăt practicii procurorilor de a extinde limitele mandatelor de supraveghere tehnica emise de judecator. Mai exact, pune punct supravegherilor si interceptarilor abuzive si nelegale”.

Această decizie a ICCJ poate avea urmări importante în sistemul juridic românesc. Într-o intervenție la Realitatea Plus, avocatul Veronel Rădulescu a analizat la rece situația creată prin apariția acestei decizii.

Pe cine deranjeaza ca investigatorii sub acoperire nu mai pot face interceptari

„Nu e vorba ca deranjeaza pe cineva, e vorba daca respecta legea. Pentru ca judecatorii de la ICCJ in aceasta hotarare prealabila de dezlegare a unor chestiuni de drept se refera la legalitatea unor astfel de manopere pe care le desfasurau procuroriil. Ei spun că nu este suficient sa ai un mandat de supraveghere tehnica impotriva unei persoane daca tu doresti sa utillizezi o persoana fizica, fie ca e ste investigator, sau cum au procedat de cele mai multe ori cu denuntatorii sau pe cine mai foloseau sa monteze tehnica pe ei.

Ori dupa aceasta deczie acest lucru nu mai e posibil. Nu era posibil nici inainte, dar se practica aproape in toate parchetele aceasta modalitate de ancheta, de investigare. Au fost foarte multe situatii in care aceasta procedura s-a dovedit a fi una chiar abuziva”, a spus avocatul.

Poate avea consecinte juridice retroactiv, se poate da avocatului munitie pentru a redeschide dosare?

„Sigur ca da, pentru ca decizia respectiva se va aplica in cauzele pendinte. In toate cauzele in care procesele sunt pe rol, nu cele care s-au incheiat. Apararea va invoca aceasta decizie a ICCJ si va cere ca instanta sa constate nulitatea probelor respective si inlaturarea lor din dosar. Inlaturare chiar si fizica. Ori, in situatia aceasta, in mod preponderent acuzatiile erau sprijinite si intemeiate pe aceste dovezi clare, iata, spune ICCJ ca nu sunt legale, acele acuzatii vor fi puse la indoială.

In cazul in care exista condamnari care se bazeaza doar pe aceste interceptari, exista posibilitatea ca avocatii sa faca o exceptie sau sa apeleze la chichite?

Nu este suficienta minuta acestei solutii, trebuie sa vedem si motivarea ei, si probabil ca in motivare judecatorii vor explica si in ce situatii se poate aplica. Parerea mea este ca nu se va aplica unor dosare deja judecate, ci doar in cauzele pendinte si cauzele viitoare.

In alta ordine de idei, a mai fost o hotarare a ICCJ care spunea ca acuzatiile nu se pot intemeia cu preponderenta pe denunturi si declaratiile denuntatorilor, ele trebuie sa fie coroborate cu alte probe. Si in situatia asta, probabil ca discutia va fi in acest sens, ca acuzatiile nu pot fi sustinute doar prin aceste interceptari, inregistrari, realizate fara respectarea cadrului legal, si atunci sigur ca multe dintre dosarele care s-au realizat si care sunt in curs de solutionare, aceasta tema va fi pusa in discutie, iar in unele situatii se poate ajunge la constatarea netemeiniciei acuzatiei.”, a mai spus Veronel Rădulescu.

Este corect?

„Din punct de vedere legal da, pentru ca judecatorii ICCJ nu si-ar fi permis sa pronunte o asemenea hotarare de dezlegare de chestiune de drept daca legea nu trebuia interpretata in acest fel, inca de la apariția ei. Iata ca a venit momentul, si privesc acest moement ca pe o raza de normalitate, sunt si alte asemenea momente in justitia din Romania, dar parerea mea este ca mai trebuie sa mai parcurgem multe etape pana sa ajungem la o justitie despre care sa putem spune ca este intr-adevar functionala, este dreapta si se desfasoara numai in limitele legii. Din pacate, sunt multe lucruri nerezolvate, daca am avea o emisiune de 24 de ore nu as putea sa finalizez toate neconcordantele, toate inadvertentele din legislatie, si in special din legislatia penala”, a spus avocatul Veronel Rădulescu.