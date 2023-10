Hotarârea prealabilă a fost pronunțată în contextul în care procurorii obișnuiau să autorizeze investigatori sub acoperire fără să mai ia mandat de la judecătorul de libertăți, susținând că deja a fost emis un mandat în cauză în ceea ce privește ținta vizată.

„Decizia pune astfel capăt practicii procurorilor de a extinde limitele mandatelor de supraveghere tehnica emise de judecator. Mai exact, pune punct supravegherilor si interceptarilor abuzive si nelegale”, mai scrie publicația citată.

Potrivit sursei citate, procurorul obtinea de la judecatorul de drepturi si libertati un mandat de supraveghere si interceptare fata de o persoana, apoi autoriza folosirea unui investigator sub acoperire fara sa mai ceara un nou mandat, relatează luju.ro.

Minuta hotărârii prealabile nr. 64/2023 pronunțate în dosarul 1796/1/2023:

“Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Bacau - Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie in dosarul nr. 3556/103/2022/a1, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarelor chestiuni de drept:

\"Daca punerea la dispozitie a infrastructurii necesare, de catre Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor din cadrul Serviciului Roman de Informatii, in sensul asigurarii conditiilor tehnice pentru punerea in aplicare a masurilor de supraveghere tehnica, reprezinta o activitate de punere in executare a mandatului de supraveghere tehnica, conform art. 142 din Codul de procedura penala?\", respectiv

\"Daca in procedura prevazuta de articolul 148 alin. (3) din Codul de procedura penala, precum si de articolul 150 alin. (5) din Codul de procedura penala, sesizarea judecatorului de drepturi si libertati in vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnica este obligatorie in cazul in care procurorul apreciaza ca este necesar ca investigatorul sa poata folosi dispozitive tehnice de inregistrare, aceste dispozitii legale instituind o procedura speciala derogatorie de la dispozitiile art.139 din Codul de procedura penala, in cauza existand un mandat de supraveghere tehnica, emis anterior in temeiul acestor din urma dispozitii\" si stabileste urmatoarele:

1. Punerea la dispozitie a infrastructurii necesare, de catre Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor din cadrul Serviciului Roman de Informatii, in sensul asigurarii conditiilor tehnice pentru punerea in aplicare a masurilor de supraveghere tehnica, nu reprezinta o activitate de punere in executare a mandatului de supraveghere tehnica, conform art. 142 din Codul de procedura penala.

2. In procedura prevazuta de articolul 148 alin. (3) din Codul de procedura penala, precum si de articolul 150 alin. (5) din Codul de procedura penala, sesizarea judecatorului de drepturi si libertati in vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnica este obligatorie in cazul in care procurorul apreciaza ca este necesar ca investigatorul sa poata folosi dispozitive tehnice de inregistrare, chiar daca exista un mandat de supraveghere tehnica de aceeasi natura emis anterior, aceste dispozitii legale instituind o procedura speciala, derogatorie de la prevederile art.139 din Codul de procedura penala.

Obligatorie de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedura penala”.