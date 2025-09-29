Chec cu mere rase și scorțișoară – Ingrediente

3 ouă

150 g zahăr

100 ml ulei

200 g făină

1 plic praf de copt

1 linguriță scorțișoară măcinată

1 praf de sare

2 mere mari (răzuite cu tot cu coajă, dacă sunt bio)

50 g nuci tocate (opțional)

coajă rasă de lămâie sau portocală (pentru un plus de aromă).

Rețeta checului cu mere și scorțișoară – Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea merelor. Rade merele pe răzătoarea mare și lasă-le câteva minute să își lase zeama. Dacă sunt foarte zemoase, stoarce-le ușor.

Pentru aluatul de chec mixează ouăle cu zahărul până devin spumoase, apoi încorporează uleiul treptat. Adaugă făina cernută cu praful de copt, sarea și scorțișoara. La final, încorporează merele rase și, dacă dorești, nucile și coaja rasă de citrice.

Toarnă aluatul într-o formă de chec tapetată cu hârtie de copt și nivelează. Coace la 180°C, timp de 40-45 de minute, până trece testul scobitorii.

După ce s-a răcit, pudrează-l cu zahăr vanilat sau decorează-l cu o glazură ușoară de zahăr pudră cu lămâie.

Acest chec cu mere rase și scorțișoară iese ușor umed, fraged și parfumat. Are un echilibru plăcut între dulceața discretă a merelor și nota caldă de scorțișoară. Merele aduc prospețime și suculență, făcând ca textura să fie mai densă decât la un chec clasic, dar totuși aerată și plăcută la mușcătură.

Dacă adaugi nuci, acestea oferă o crocantă surprinzătoare, iar coaja de citrice ridică gustul la un nivel mai proaspăt și vibrant.

Este o prăjitură care se păstrează bine câteva zile, rămânând moale și aromată, perfectă pentru a fi tăiată felii generoase și servită simplă sau cu un glob de înghețată de vanilie.

Este genul de prăjitură care îți umple casa cu miros dulce și reconfortant. Are textură moale și fragedă, îmbogățită de sucul merelor și de aroma condimentelor.

Se potrivește perfect lângă o ceașcă de ceai sau cafea, dar este și o alegere bună pentru micul dejun ori gustarea de după-amiază.