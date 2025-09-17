– 2 ardei iuți, câte unul la fiecare borcan

– 8 căței de usturoi, câte 4 la fiecare borcan

10 rondele de morcovi, câte cinci la fiecare borcan,

– 6 bețe de mărar uscat, câte 3 la fiecare borcan

– 4 crenguțe de cimbru uscat, câte 2 crenguțe la fiecare borcan

Ce să pui la conopida murată să iasă crocantă

Pregătește toate ingredientele de mai sus și ține minte să ai pe masă o sticlă de oțet bun din vin alb și o rădăcină de hrean. Oțetul și hreanul împreună vor face conopida murată crocantă și fermă, delicioasă și ușor picantă.

Cât oțet se folosește

Se pune doar o singură lingură de oțet la un borcan de 800 ml și se amestecă de la bun început în saramură.

Cât hrean se folosește

Se taie bețe de hrean de grosimea unor grisine. Se pun câte două bețe de hrean la fiecare borcan, de preferat unul la baza borcanului și unul printre buchetele de conopidă.

Cum se pregătește conopida murată

Se alege o conopidă mare, albă, fermă și sănătoasă. Se rup buchetele de pe cotorul gros care poate fi folosit la o supă cremă.

Buchetele de conopidă se țin o oră în apă cu sare, să nu aibă mici viermișori ascunși. Sarea îi elimină.

Se pregătesc borcanele, se sterilizează și se așază la baza lor crenguțele uscate de mărar și de cimbru și un bețișor de hrean. Se aranjează apoi buchetele în borcane, cu rondele de morcovi și căței de usturoi, se adaugă câte un ardei iute opțional, doar dacă vrei să fie mai picantă.

Se toarnă saramura fierbinte, dar nu clocotită, și se lasă borcanele pe o tavă de metal să se răcorească până a doua zi.

A doua zi, se verifică nivelul de saramură și se mai completează cu saramură rece, dacă este necesar. Pentru mai multă siguranță, se mai adaugă câte o lingură de oțet, să tempereze fermentația și să ajute murăturile să rămână ferme și crocante. Se înfiletează bine capacele și se păstrează borcanele într-o cămară răcoroasă.