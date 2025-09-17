Zacuscă de ghebe – Ingrediente

3 kg ghebe curățate și fierte

2 kg ardei kapia copți (sau ardei roșii grași)

2 kg roșii bine coapte (sau 1,5 l suc de roșii)

1 kg ceapă

300 ml ulei

2 foi de dafin

sare și piper după gust

câteva boabe de piper (opțional)

1 linguriță zahăr (pentru echilibrarea acidității).

Mod de preparare

Spală bine ghebele, curăță-le de impurități și fierbe-le 15–20 de minute în apă cu sare. Scurge-le și lasă-le într-o sită să se răcească. Apoi toacă-le mărunt cu cuțitul sau trece-le prin mașina de tocat.

Coace ardeii, curăță-i de coajă și semințe, apoi toacă-i și pe aceștia mărunt sau pasează-i.

Roșiile, fie se dau prin mașina de tocat, fie se opăresc, descojesc și se toacă mărunt la cuțit. Dacă folosești suc de roșii, treci direct la pasul următor.

Cum prepari zacuscă de ghebe

Toacă ceapa solzișori și călește-o în ulei, la foc mic, până când devine sticloasă și ușor aurie. Adaugă ardeii copți peste ceapă, apoi roșiile pasate. Fierbe totul la foc mic, amestecând des, până când sosul scade și devine consistent. Adaugă ghebele tocate, foile de dafin, piperul și sare după gust.

Continuă fierberea, la foc mic, încă o oră sau chiar o oră și 30 de minute, amestecând ca să nu se prindă de baza cratiței. Zacusca e gata atunci când uleiul se ridică ușor la suprafață.

Pune zacusca fierbinte în borcane sterilizate.

Închide borcanele ermetic cu capacele aferente, sterilizate și acestea. Apoi pune borcanele cu zacuscă de ghebe într-o cratiță la baza căreia așezi un ștergar sau o lavetă. Toarnă apă în cratiță până la gâtul borcanelor. Apoi fierbe borcanele cu zacuscă timp de 30 de minute.

Lasă-le să se răcească în cratița cu apă, acoperite cu o pătură. Apoi depozitează-le la loc răcoros în cămară sau în beci, dacă deții unul.