Ingrediente:

250 g piure de dovleac copt (bine scurs și răcit)

3 ouă mari

150 g zahăr

100 ml ulei

200 g făină

1 linguriță praf de copt

½ linguriță bicarbonat de sodiu

2 linguri cacao

1 linguriță scorțișoară (opțional)

1 linguriță extract de vanilie

un praf de sare.

Mod de preparare:

Coace bucățile de dovleac în cuptor până când devin moi, așezate pe hârtie de copt. Apoi pasează-le și transformă-le în piure. Lasă piureul de dovleac să se răcească complet.

Pentru a prepara aluatul de chec, într-un bol amestecă ouăle cu zahărul până când obții o compoziție ușor spumoasă. Nu este nevoie să separi albușurile de gălbenușuri. Adaugă treptat uleiul, apoi piureul de dovleac și vanilia. Din nou omogenizează compoziția.

Pregătește ingredientele uscate. Trece făina prin sită împreună cu praful de copt, bicarbonatul, sarea și, dacă dorești, scorțișoara. Acest amestec îl încorporezi în compoziția lichidă, folosind o spatulă și fără a insista prea mult la amestecare.

Pentru asamblarea checului ia două boluri și împarte aluatul de mai sus în două părți egale. Într-una adaugă pudra de cacao cernută și omogenizează ușor compoziția, folosind spatula. Pe cealaltă las-o așa cum este.

Într-o tavă de chec tapetată cu hârtie de copt, alternează 2-3 linguri de aluat simplu cu 2-3 linguri de aluat cu cacao. La final, cu o scobitoare sau cuțit, faci câteva mișcări ușoare pentru a crea modelul marmorat.

Pune tava în cuptorul încălzit la la 180 de grade Celsius. Coace deliciosul chec marmorat cu dovleac și cacao pentru aproximativ 40–45 de minute sau până când o scobitoare introdusă în mijloc iese curată.

După coacere checul se lasă 10 minute în tavă, apoi se scoate pe un grătar să se răcească. Se feliază abia după ce s-a răcit complet, pentru a evidenția frumos modelul marmorat.

sursa: Hello Taste