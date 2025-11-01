Un nou antibiotic, descoperit de cercetători

Echipa de la Universitatea Warwic, din Marea Britanie, şi Universitatea Monash, din Australia, a identificat un compus numit pre-metilenomicină C lactonă, derivat dintr-un microorganism din genul Streptomyces, cunoscut pentru capacitatea de a produce antibiotice. Deşi acest compus nu a fost observat anterior, el se formează în mod natural în procesul de sinteză al unui alt antibiotic, metilenomicina A, scrie news.ro

În testele de laborator, noul compus s-a dovedit de o sută de ori mai eficient decât metilenomicina A împotriva bacteriilor Gram-pozitive - categoria de bacterii care dezvoltă tot mai frecvent rezistenţă la tratamentele actuale.

Autorii consideră că această abordare marchează o nouă direcţie în descoperirea antibioticelor. Prin analiza intermediarilor chimici din sinteza antibioticelor naturale existente, s-ar putea identifica alte molecule cu potenţial terapeutic ridicat şi cu o probabilitate mai mică de a genera rezistenţă.

Studiul, publicat luni, în Journal of the American Chemical Society, oferă o nouă direcţie de cercetare pentru dezvoltarea antibioticelor şi întăreşte ideea că soluţiile pentru viitor pot fi găsite uneori în compuşi deja cunoscuţi, dar insuficient exploraţi.