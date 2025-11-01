Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente

Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente
Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente

Cercetătorii din Marea Britanie șu Australia au descoperit un nou antibiotic cu potenţial ridicat împotriva bacteriilor rezistente, după ce au reanalizat o specie de bacterii studiată intens de mai bine de jumătate de secol.

Un nou antibiotic, descoperit de cercetători

Echipa de la Universitatea Warwic, din Marea Britanie, şi Universitatea Monash, din Australia, a identificat un compus numit pre-metilenomicină C lactonă, derivat dintr-un microorganism din genul Streptomyces, cunoscut pentru capacitatea de a produce antibiotice. Deşi acest compus nu a fost observat anterior, el se formează în mod natural în procesul de sinteză al unui alt antibiotic, metilenomicina A, scrie news.ro

În testele de laborator, noul compus s-a dovedit de o sută de ori mai eficient decât metilenomicina A împotriva bacteriilor Gram-pozitive - categoria de bacterii care dezvoltă tot mai frecvent rezistenţă la tratamentele actuale.

Autorii consideră că această abordare marchează o nouă direcţie în descoperirea antibioticelor. Prin analiza intermediarilor chimici din sinteza antibioticelor naturale existente, s-ar putea identifica alte molecule cu potenţial terapeutic ridicat şi cu o probabilitate mai mică de a genera rezistenţă.

Studiul, publicat luni, în Journal of the American Chemical Society, oferă o nouă direcţie de cercetare pentru dezvoltarea antibioticelor şi întăreşte ideea că soluţiile pentru viitor pot fi găsite uneori în compuşi deja cunoscuţi, dar insuficient exploraţi.

Obiceiul care reduce stresul și are efecte benefice asupră stării emoționale