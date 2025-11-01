Ascultarea muzicii are efecte directe asupra stării emoționale

Relaxarea indusă de melodii este unul dintre cele mai evidente beneficii ale ascultării muzicii. Unele sunt create special pentru meditație și includ sunete ale naturii combinate cu tonuri artificiale, precum gongurile siberiene. Cele cu o frecvență de 60-80 de bătăi pe minut imită ritmul inimii și sunt cele mai eficiente. Acestea oferă o senzație de pace asemănătoare cu liniștea din uterul matern.

Ascultarea acestor sunete ajută la eliminarea stresului, reducând dureri precum migrenele sau cele cauzate de contracturi musculare. De asemenea, accelerează recuperarea persoanelor care au suferit un accident vascular cerebral. Acesta este un alt beneficiu important al muzicii.

La nivel emoțional și mental, aceasta ajută la: