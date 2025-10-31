Cum poți preveni demența?

Atuul care ar putea fi în mâneca tuturor e deținerea unui scop în viață. E atât de simplu!

Cercetarea realizată de oameni de știință de la Universitatea din California, Davis, pe aproape 14.000 de subiecți a arătat că a avea un scop în viață reduce considerabil riscul de demență, scrie Science Alert.

În cadrul studiului, participanții cu vârste de peste 45 de ani au fost monitorizați timp de 15 ani, reieșind că persoanele care aveau un scop în viață stabilit clar au prezentat un risc cu aproximativ 28% mai mic de a dezvolta demență. În cazurile în care declinul cognitiv totuși apărea, acesta se manifesta la o vârstă mai înaintată, se arată într-un raport publicat de jurnalul American Journal of Geriatric Psychiatry.

Rezultatele noastre arată că deținerea unui scop în viață ajută creierul să rămână rezilient odată cu înaintarea în vârstă”, afirmă psihiatrul Aliza Wingo.

„Chiar și în cazul persoanelor cu risc genetic crescut pentru boala Alzheimer, a avea un scop în viață a fost asociat cu o apariție mai târzie și o probabilitate mai mică de a dezvolta demență”, a mai spus omul de știință.

Potrivit autorilor studiului, sentimentul de scop în viață poate să nu fie neapărat un țel anume, ci poate ține de relații, muncă, credință, ajutorul oferit altora. Un scop în viață este ceva profund personal și subiectiv.

"Scopul în viață, în schimb, este gratuit, sigur și accesibil tuturor. Este ceva ce oamenii pot construi prin relații, obiective și activități care au sens pentru ei”, explică cercetătorul în sănătate publică Nicholas Howard.