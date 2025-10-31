Dr. Sanjay Bhojraj, care activează în California, spune că mulți oameni presupun că uleiurile din semințe, produsele „dietetice”, iaurturile aromate, batoanele proteice și chips-urile din legume sunt alternative mai sănătoase la uleiurile tradiționale sau la produsele integrale. Însă expertul în sănătate susține că aceste produse nu sunt întotdeauna mai bune și, în unele cazuri, chiar dacă au mai puține calorii, pot fi mai dăunătoare.

Asta pentru că unele produse „dietetice” conțin aditivi sintetici care au fost legați de o serie de probleme de sănătate, inclusiv dificultăți digestive, afecțiuni cardiovasculare și chiar cancer, scrie Daily Mail.

Uleiuri din semințe

Dr. Bhojraj spune că pe primul loc în lista sa „de evitat” se află uleiurile din semințe. Potrivit expertului, uleiurile rafinate din semințe, precum cele de rapiță, soia sau porumb, pot oxida atunci când sunt încălzite, provocând inflamații la nivelul arterelor și al celulelor.

Acest lucru poate duce la o serie de afecțiuni grave, inclusiv atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale și anevrisme, prin îngustarea arterelor, ruperea plăcilor de aterom și slăbirea vaselor de sânge. Din acest motiv, Dr. Bhojraj a declarat pe Instagram că a înlocuit uleiurile procesate cu alternative mai sănătoase, precum uleiul de măsline, uleiul de avocado, untura de vită și ghee din lapte de vaci hrănite cu iarbă.

Produse și băuturi „dietetice” sau fără zahăr

În ceea ce privește alimentele și băuturile „dietetice” sau „fără zahăr”, cardiologul atrage atenția că acestea conțin îndulcitori artificiali pentru a elimina caloriile zahărului real, păstrând însă gustul dulce al produsului.

Acești îndulcitori artificiali, precum aspartamul și sucraloza (vândută ca Stevia), pot afecta răspunsul insulinei în organism și pot crește pofta de zahăr.

Aceasta poate duce la o serie de probleme de sănătate, inclusiv creșterea în greutate, rezistență la insulină, diabet de tip 2, sindrom metabolic și un risc crescut de boli cardiovasculare. Dr. Bhojraj recomandă îndulcitori naturali, precum fructele, curmalele sau mierea crudă.

Iaurturi cu arome

Dr. Bhojraj subliniază că iaurturile aromate conțin adesea mai mult zahăr decât deserturile, în ciuda promovării lor ca produse „sănătoase”. O porție obișnuită de 150 g de iaurt aromat poate conține 15–25 g de zahăr, echivalentul a patru până la șase lingurițe.

În unele cazuri, iaurturile „slabe în grăsimi” au chiar mai mult zahăr adăugat pentru a compensa pierderea gustului și a texturii prin reducerea grăsimii. Iaurturile conțin și un ingredient care îngrijorează tot mai mult cercetătorii: emulgatorii.

Batoane proteice

Batoanele proteice sunt populare în rândul a milioane de americani care le consumă după antrenamente sau ca gustări rapide. Dar Dr. Bhojraj le numește „batoane de ciocolată deghizate”, evidențiind că multe dintre ele sunt bogate în zahăr.

Ele sunt adesea fabricate și cu uleiuri din semințe și siropuri, care pot provoca balonare și probleme digestive.

Un studiu din 2019 realizat de grupul Safefood a arătat că multe batoane „bogate în proteine” vândute în Irlanda erau foarte procesate, aproape 40% având ciocolata ca ingredient principal, și multe conțineau grăsimi saturate, sare sau zahăr adăugat.

Chips-uri din legume

Chiar și „chips-urile din legume”, adaugă el, s-ar putea să nu fie la fel de sănătoase pe cât par, deoarece sunt prăjite de obicei în aceleași uleiuri rafinate ca chips-urile tradiționale, inclusiv uleiurile din semințe despre care avertizează.