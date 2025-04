Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, vineri 4 aprilie 2025. Uneori, dragostea este imprevizibila, dar micile surprize pot fi cea mai frumoasa parte a calatoriei. Uranus are un cuvant important de spus in desfasurarea evenimentelor de astazi, dar, pe masura ce exuberantul Marte gaseste armonie cu stabilizatorul Saturn, primim cu bratele deschise entuziasmul si pasiunea, ca si cum ar fi aici pentru totdeauna. Pentru a merge mai departe, trebuie sa mentinem vie romantismul si sa ne adaptam la orice ne iese in cale. Ceea ce se intampla acum ne aminteste ca lucrurile se pot schimba intr-o clipa, dar iubirea ramane stanca noastra de sprijin.