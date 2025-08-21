Unele alimente pot determina creșterea bruscă a nivelului de zahăr din sânge. Iată cum poți controla glicemia.

Mănâncă regulat pe parcursul zilei

Dacă obișnuiești să sari peste mese, acest lucru ar putea afecta nivelul de zahăr din sânge.

Consumă mai multe fibre solubile

Când consumi fibră solubilă, aceasta se dizolvă în apă, formând o substanță asemănătoare gelului. Acest gel gros ajută la încetinirea digestionării și absorbției carbohidraților pentru o eliberare a glucozei mai uniformă și graduală.

Tipurile de carbohidrați pe care îi consumi pot avea un impact semnificativ asupra nivelului tău de glicemie. Carbohidrații rafinați, care se găsesc frecvent în pâinea albă, orezul alb, covrigii, biscuiții, cerealele dulci de mic dejun și băuturile îndulcite, pot contribui la creșteri rapide ale glicemiei, mai ales dacă îi consumi singuri.

Consumă proteine

Proteina este digerată mai lent decât carbohidrații, așa că este mult mai puțin probabil să îți crească glicemia. Asta spunând, unele alimente proteice sunt mai bune pentru tine decât altele. Asociația Americană de Diabet recomandă proteine slabe precum fasole, edamame, tofu, tempeh, pește, carne de pasăre, ouă și produse lactate cu conținut redus de grăsimi.

Rămâi hidratat

Hidratarea joacă un rol cheie în gestionarea glicemiei pentru că apa ajută rinichii să elimine excesul de zahăr prin urină.

